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Sosyal medya fenomeni Sky Bri belinin kum saati inceliğinde olduğunu göstermek istedi! Altına hiçbir şey giymeden poz verince olay oldu

03.06.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sky Bri Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda belinin kum saati gibi kıvrımlara sahip olduğunu göstermek için limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Altını tamamen çıplak bırakan fenomen isim belinin daha iyi görünmesi için tişörtünü yukarı doğru kıvırdı.

Sosyal medya fenomeni Sky Bri belinin kum saati inceliğinde olduğunu göstermek istedi! Altına hiçbir şey giymeden poz verince olay oldu

Sosyal medyada 1.8 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla gündem geldi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bri bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden cesur bir poza imza attı.

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Yatağa uzanarak çekilen bir pozunda fenomen isim belinin inceliğini ve kıvrımlarını göstermek için tişörtünü yukarı doğru kıvırarak göğüslerinin altına sıkıştırdı. Fenomen isim son olarak yaptığı paylaşıma kum saati emojisi koymayı ihmal etmedi.

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