Sosyal medya fenomeni Sky Bri belinin kum saati inceliğinde olduğunu göstermek istedi! Altına hiçbir şey giymeden poz verince olay oldu

Sosyal medyada 1.8 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandıran bir paylaşımla gündem geldi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan ve aylık abonelik sistemiyle ilerleyen OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bri bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden cesur bir poza imza attı.

NABIZLARI YÜKSELTTİ

Yatağa uzanarak çekilen bir pozunda fenomen isim belinin inceliğini ve kıvrımlarını göstermek için tişörtünü yukarı doğru kıvırarak göğüslerinin altına sıkıştırdı. Fenomen isim son olarak yaptığı paylaşıma kum saati emojisi koymayı ihmal etmedi.