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Sosyal medya fenomeni Starly Santos gerçek aşk için gittiği her ülkede bir sevgili bulduğunu söyledi! Hala arıyor

21.04.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Starly Santos aşk hayatına dair yaptığı ilginç bir açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Gerçek aşkı aradığını ifade eden fenomen dünyanın çeşitli bölgelerine seyahat ederek her ülkede bir sevgili buluyor. Seyahatlerini ve her ülkede sevgilisiyle yaşadığı deneyimi paylaşan Santos kısa sürede viral olmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Starly Santos gerçek aşk için gittiği her ülkede bir sevgili bulduğunu söyledi! Hala arıyor

Sosyal medya fenomeni Starly Santos gerçek aşkı bulmak için adeta küresel bir göreve çıktı. Seyahat tutkusunu gerçek aşkı bulma arzusuyla birleştiren Santos sosyal medya hesabından sıklıkla seyahat ettiği ülkelerde tanıştığı yerel erkeklerle çıktığı randevuları paylaşıyor. Santos hedefinin tüm dünyayı dolaşarak gittiği her ülkede bir sevgili bulmak ve gerçek aşka kavuşmak olduğunu söyledi.

“FARKLI KÜLTÜRLERİ DENEYİMLEMEYİ SEVİYORUM”

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Kolombiya’da kahve tadımından Tayland’ta sokak lezzetlerini deneyimlediği ve Bali’de sörf yaptığı anlara kadar pek çok seyahat tecrübesini sosyal medya hesabından paylaşan Santos, “Farklı kültürleri deneyimlemeyi seviyorum. İnanılmaz ve benzersiz bir yolculuğun içindeyim. Yeni kültürlerle tanışmak var olan ön yargıları yıkmak için mükemmel bir fırsat. Ruhumu yeniliyorum” dedi.

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