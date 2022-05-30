Sosyal medya fenomeni Taya Christian’ın itirafı olay oldu! “İç çamaşırlarım için yalvarıyorlar”

Fitness yıldızı ve sosyal medya fenomeni Taya Christian, 1.6 milyon Instagram takipçisine günlük olarak sağlıklu yaşam tüyoları ile spor rutinlerini paylaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Christian, sosyal medyadaki hayranlarından tuhaf istekler aldığını söyledi. Mesaj kutusunun cinsel içerikli mesajlarla dolu olduğundan söz eden Christian, “Takipçilerimden çok tuhaf istekler alıyorum. Ayak resimleri ya da kullanılmış iç çamaşırımı istiyorlar. İç çamaşırlarım için yalvarıyorlar” dedi.

“AŞKLARINI İTİRAF EDİYORLAR”

Sosyal medya paylaşımlarının vücut pozitfliği ve kadınların özgüvenini arttırmaya yönelik olduğundan söz eden Christian, “Aşklarını itiraf ediyorlar. İçeriğimi kadınları güçlendirmeye ve beden pozitifliğine yönelttiğimden beri bu durum aslında azaldı. Ancak hala oldukça tuhaf isteklerle karşı karşıya kalıyorum” diye konuştu.

Fitness fenomenliğiyle birlikte tıp eğitimi aldığını söyleyen Christian, “Ben kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini düşüyorum. Kadınlar sadece bir cinsel objesi olarak görülmemeli. Güzel ve akıllı kadınların savunucusu olduğumu düşünüyorum ve beni çok rahat bir şekilde laboratuvarda ruj ve topuklu ayakkabıyla görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.



