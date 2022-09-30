Sosyal medya fenomenine 6 yıl hapis cezası! Seksi pozları başına bela oldu

Myanmar’da yerel basında yer alan haberlere göre sosyal medya fenomeni Nang Mwe San’ın hapis cezasına çarptırılması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada fotoğraf ve videolarını satarak geçimini sağlayan fenomen isim 'ülke kültürüne ve itibara zarar vermekten' altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Askeri yetkililere göre, model ve eski doktor Nang Mwe San, çıplak fotoğraf ve videoları bir ücret karşılığında dağıtmak ile kullanmaktan suçlu bulundu.

İLK KİŞİ OLDU

İki hafta önce suçlanan San'ın Myanmar'da model olduğu ve ülkenin Elektronik İşlemler Yasası'nın 33 (A) Bölümünü ihlal ettiği için hapse atılan ilk kişi olduğuna inanılıyor. Yangon kentinin Kuzey Dagon Kasabası’nda yaşayan San’ın annesi BBC’ye kızıyla en son birkaç hafta önce konuştuğunu, basında yer alana kadar tutuklamadan haberi olmadığını söyledi.



