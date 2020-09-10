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Sosyal medya fenomenleri Enes Batur ve Reynmen arasında kılıçlar çekildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 14:29 | Son Güncelleme

Kendilerine ait Youtube kanalı bulunan Reymen lakaplı Yusuf Aktaş ve Enes Batur arasında hayran krizi patlak verdi. Fenomenlerin arasındaki gerginlik bir seviye daha yukarıya çıktı. Enes Batur’un hamlesine Reynmen’in vereceği cevap ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Sosyal medya fenomenleri Enes Batur ve Reynmen arasında kılıçlar çekildi!

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkarttığı ‘Derdim Olsun’ şarkısıyla müzik listelerini alt üst etmeyi başaran Reynmen dikkatleri üzerine çekmişti. Şarkının büyük ilgi görmesinden sonra Yusuf Aktaş sosyal medya fenomenliği kariyerine bir de şarkıcılığı eklemişti. Ppoülerliğinin artmasıyla beraber diğer sosyal medya fenomenleriyle sorun yaşamaya başlayan Reynmen Enes Batur sorusuna, “Enes Batur’u sevmiyorum. Tavırları ve sosyal medya kimliklerini sevmiyorum. Bu şekilde bir yerde kalamaya devam ederse onun yapacağı bir yanlış bize de mal edilebilir” şeklinde cevap vermişti. Reynmen’in sözlerinin ardından ikilinin arasında adeta soğuk savaş dönemi başlamıştı.

Reynmen’in ardından rap şarkısı çıkartan ve sinema filmlerinde rol alan Enes Batur ise rakip gösterildiği fenomenin ‘Derdim Olsun’ şarkısındaki tıklanma sayılarının fake olduğunu iddia etmişti. Fenomenler arasında bir yıl sonra yeniden şarkı polemiğinin fitili ateşlendi. Enes Batur’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı suları yeniden hareketlendirdi.

‘BAYAĞI KOMİKTİ’

Sosyal medya fenomeni Enes Batur siparişlerini getiren kuryenin kendisine bıraktığı notu ve aralarında geçen diyalogları sosyal medya hesabından, “Bayağı komik bayağı” notuyla paylaştı. Kuryenin notunda, “İyi günler kardeşim. Son 1 aydır siparişini ben getiriyorum. Siman çok tanıdık geliyor. Devamlı soruyorum kendime ‘bu kim acaba’ diye. Ben biraz utangacım, düşündüğüm kişiysen şu numaraya mesaj atar mısın?” ifadeleri yer alıyordu. Enes Batur’un mesaj atması üzerine hayranlarının verdiği cevap fenomeni sinirlendirdi.

enes batur

Enes Batur’un hayranı “Benim kız Derdim Olsun şarkısına bayılıyor kardeşim. Rica etsem bir kere ses kaydından söyler misin?” diyerek fenomenle adeta dalga geçti. Reynmen ise olaya henüz herhangi bir tepki vermemeyi seçti.

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