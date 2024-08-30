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Sosyal medya fenomenlerine ceza yağdı! Yapay zeka radarına o da takıldı! Esra Ezmeci ödediği parayı fazla buldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 09:52
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Ticaret Bakanlığı sosyal medya fenomenlerini yapay zeka ile takibe aldı. Videolarında reklam yapan ancak reklam yaptığını gizleyenler radara takılıyor. Bakanlık 11 sosyal medya fenomenine ceza kesti. Bu isimlerden biri de klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci oldu.

Sosyal medya fenomenlerine ceza yağdı! Yapay zeka radarına o da takıldı! Esra Ezmeci ödediği parayı fazla buldu

MYNET-Sosyal medyada her anlarını paylaşan, tanıtım ve reklam yapan ınfluencerlar yapay zeka radarına takıldı. Reklam yaptığını gizleyenlere ceza yağdı.

Ticaret Bakanlığı'nın ceza listesinde adeta yok yok... Şeyma Subaşı, Cem Özkök, Derya Balta, Dilara Arıkanlı, Meriç Keskin ve Sibil Çetinkaya'nın yer aldığı bu listedeki isimlerden biri de klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci oldu.

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O DA RADARA GİRDİ

Kitabının linkini verdiği için ceza yiyen Ezmeci 'oradaki linki verirken bir ibare yazmamış gerekiyormuş. Bunu o dönem bilmiyordum' dedi.

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'OLDUKÇA CAYDIRICI'

Show Haber'e konuşan Ezmeci bu cezanın kendisine önce yazılı olarak geldiğini dile getirdi ve tam tamına 550 bin TL ödediğini açıkladı. Bu cezayı fazla bulan Ezmeci 'oldukça caydırıcı, çok doğru bir şey' ifadelerini de kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Ezmeci Şeyma Subaşı sibil çetinkaya
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