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    4. Sosyal medya gelinin arkadaşının dansını konuşuyor! Görenler damadın tepkisini merak etti... "Ben ne izledim böyle?"

    Sosyal medya gelinin arkadaşının dansını konuşuyor! Görenler damadın tepkisini merak etti... "Ben ne izledim böyle?"

    22.08.2024 09:50
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.08.2024 09:50
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı. Görüntülere bir gelin ve nedimesinin dansı damga vurdu. Nedimenin müziğin ritmine kendisini kaptırarak yaptığı dans sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Sosyal medyada bir gelin ve arkadaşının sahnede dans ettiği görüntüler damga vurdu. Gelinin arkadaşının dansın ritmine kendisini kaptırarak dans figürlerini sergilediği görüntüleri gören sosyal medya kullanıcıları damadın tepkisini merak etti. O anlara binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim böyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Damadın kesinlikle kafası karıştı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Damat evlilikten vazgeçmiş galiba göremedik" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya gelin
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