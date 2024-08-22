Sosyal medya gelinin arkadaşının dansını konuşuyor! Görenler damadın tepkisini merak etti... "Ben ne izledim böyle?"

Sosyal medyada bir gelin ve arkadaşının sahnede dans ettiği görüntüler damga vurdu. Gelinin arkadaşının dansın ritmine kendisini kaptırarak dans figürlerini sergilediği görüntüleri gören sosyal medya kullanıcıları damadın tepkisini merak etti. O anlara binlerce yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim böyle?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Damadın kesinlikle kafası karıştı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Damat evlilikten vazgeçmiş galiba göremedik" yorumunda bulundu.