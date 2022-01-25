Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 22 yaş fark bulunan çift: Ruh ikiziyiz

Texas’ta yaşayan 47 yaşındaki Rachel ve 25 yaşındaki New Yorklu Alexander sosyal medya aracılığıyla tanıştı. Birbirlerini ilk gördükleri anda ruh eşi olduklarını anladıklarını ifade eden çift, ilişkilerine başladıktan sonra günlük hayatlarını düzenli olarak TikTok’ta yayınlamayı seçti. Aralarındaki yaş farkı ve birbirlerine olan aşklarıyla dikkatleri çeken çift, sosyal medyadan olumsuz yorumların hedefi oldu. Aşkın yaşı olmadığını gösterdiklerini ifade eden çift, ilişkilerinin detaylarını da anlattı.

“HAYATTAKİ YILLARIN DEĞİL, YILLAR İÇİNDEKİ HAYATIN PEŞİNDEYİZ”

Kendisinden 22 yaş büyük bir kadınla sevgilisi olmasının eleştirildiğini belirten Alexander, aralarındaki özel bağın anlaşılmamasından şikayet etti. Sosyal medyada sevgilisi için "Annen gibi duruyor" eleştirisi yapanlara Alexander, aşkın gücünü anlatarak cevap verdi.

İlişkilerinin gerçek bir aşkın simgesi olduğunu söyleyen Alexander, “Ruh eşim olan 47 yaşındaki bir kadınla tanıştım. İnsanlar aramızdaki yaş farkını anlamadı ve bunun devam etmeyeceğini söylediler. Hayatındaki yılların değil, yılların içindeki hayatın peşindeyiz. Aşkın sen en beklemediğin yerde ve zamanda bulacağını unutmayın” dedi.



