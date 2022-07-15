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Sosyal medya paylaşımı gülümsetti! “Kocamın ayakları o kadar kötü kokuyor ki içinde bir kurbağa ölüsü buldum”

15.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki Gemma Tyson isimli bir kadın, kocası Brian’ın ayakkabısının içinde bir kurbağa ölü bulunduğunda şaşkınlığını gizleyemedi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan kadın gönderisine, “Kocamın ayakları o kadar kötü kokuyor ki içinde bir kurbağa ölüsü buldum” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede viral oldu.

Sosyal medya paylaşımı gülümsetti! “Kocamın ayakları o kadar kötü kokuyor ki içinde bir kurbağa ölüsü buldum”

40 yaşındaki Gemma Tyson, kocası Brian'ın spor antrenmanları sırasında kullandığı bir ayakkabısının içinde ölü bir kurbağa keşfettiğinde bu durumu sosyal medyadan paylaşmak istedi. Kadın kocasının çoraplarını nadiren değiştirdiği için kurbağanın kokudan öldüğünü söylese de Brain, çocuklarının kendisine şaka yapmak adına böyle bir plan yaptıklarını iddia etti.

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“ÖLDÜREBİLECEK KADAR KÖTÜ KOKMUYORDU”

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Çoraplarını geçtiğimiz Noel ayından beri değiştirmediğini ifade eden Brain, “Suçlu değilim. Çocuklarımın bir kedi tarafından öldürülen kurbağa ayakkabıma koyduğuna yemin ederim. Çünkü çoraplarım bir kurbağayı öldürebilecek kadar kötü kokmuyordu” dedi.

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Karısının sosyal medya paylaşımını aşırı bulduğunu dile getiren Brain kişisel temizliğine önem verdiğini dile getirerek, “Kurbağa botlarımın içine girmediği için şanslı olmalı. Yoksa onun için işler daha kötü olurdu” diyerek durumu ti’ye aldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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