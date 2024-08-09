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  4. Sosyal medya yıkıldı! Ankara'da hayvan katliamı: Hepsi toplu mezardan çıktı... Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya yıkıldı! Ankara'da hayvan katliamı: Hepsi toplu mezardan çıktı... Çok sayıda gözaltı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
09.08.2024 09:47
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Geçtiğimiz günlerde Niğde'de yaşanan hayvan katliamı iddiasının ardından bu kez Ankara Altındağ'da çok sayıda hayvanın cansız bedenine ulaşıldı. Hayvanseverler belediyeye bağlı veteriner işlerine giderek içeri girmeye çalıştı. Toplu mezarda 13 köpek, bir kedi, bir yavru köpek, iki de koyunun cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 6 gözaltı var.

Sosyal medya yıkıldı! Ankara'da hayvan katliamı: Hepsi toplu mezardan çıktı... Çok sayıda gözaltı var

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalarla birlikte kabul edilen sokak hayvanları düzenlemesinin ardından peş peşe hayvan katliamı haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Niğde'de de gündem olan iddiaların ardından ardından Ankara Altındağ'da da çok sayıda hayvanın cansız bedenine toplu mezarda ulaşıldı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Öldürülen köpeklerin darp edildiği iddiası sosyal medyada kendine geniş yer buldu.

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GECE HAREKETLİ DAKİKALAR YAŞANDI

Sosyal medyada kan donduran iddiaların ardından Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde hayvan hakları savunucuları içeriye girmeye çalıştı. Işıklarla aramalar yapıldı.

ÇALIŞAN BİRİ İHBAR ETTİ

İddiaya göre burada çalışan bir kişi öldürülen köpeklerle ilgili hayvan hakları savunucularıyla temasa geçti. Onun üzerine buraya geldiler.

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TOPLU MEZARA ULAŞILDI

Gece saat 00.00'dan sonra başladı, 04.00'te sona erdi çalışmalar. 13 köpek, bir kedi, bir yavru köpek, iki de koyunun cansız bedeni toplu mezarın içinden çıkarıldı.

BAZI CESETLER TORBA İÇİNDEYDİ

Olay yerinden canlı yayınla bağlanan Sözcü TV muhabiri Barış Yalınkılıç, "Bazı cesetler poşetler içinde bazıları da sadece başına poşet geçirilerek atılmıştı. Köpeklerin ekseriyetle tehlikeli ırk olarak adlandırılan köpekler olduğunu söyleyelim. Köpeklerde bazılarında küpe vardı, köpeklerde çip yoktu." bilgilerini paylaştı.

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GÖZALTILAR VAR

Yaşanan köpek katliamıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

DARP İDDİASI

13 köpeğin sadece yedisi otopsiye götürülebildi. Hayvan hakları savunucuları ve veterinerlere göre hayvanlar uyutulmuş değil. Darp iddiaları da var.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir. Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Altındağ hayvan barınağı
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