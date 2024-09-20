Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

20.09.2024 10:09
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Kayıp vatandaşları arayan muhabir de ormanda kayboldu

Kayıp vatandaşları arayan muhabir de ormanda kayboldu

Karabük'te ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarını tehdit etti

Karabük'te ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarını tehdit etti

Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

Kadıköy'de özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.09.2024 10:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaköy'de Arapça konuşan bir turist ve esnafın kavga ettikleri anlar çevrede bulunan kişilerin cep telefonu kameralarıyla saniye saniye çekildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Arapça konuşan kadının esnafa, 'Biz olmasak açsınız' dediği iddia edildi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü esnaf ve Arapça konuşan bir turistin kavga anlarına sahne oldu. İstanbul Ortaköy’de genellikle kumpir satışı yapan esnaf ile turist arasında sinirler nedeni bilmeyen bir şekilde gerildi.

45

Turist esnafa Arapça bağırmaya başladı. Genç kadının esnafa, "Biz olmasak açsınız" dediği iddia edildi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

23

Çevredekiler tartışmaya anlam veremezken, 'Ne oluyor?' sesleri de yükseldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir ortam?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten esnafa üzüldüm" yorumunu ekledi.

İlginizi Çekebilir

Cani anne hamileliğini herkesten gizledi! Doğurup doğurup evlerinin bahçesine gömdü

Cani anne hamileliğini herkesten gizledi! Doğurup doğurup evlerinin bahçesine gömdü

 Az pişmiş balık yedi: 4 uzvunu kaybetti...

Az pişmiş balık yedi: 4 uzvunu kaybetti...

 Annesi tesadüfen kameradan gördü!

Annesi tesadüfen kameradan gördü!

Kocasını otel odasında başka bir kadınla bastı! "Sen ilk değilsin"

Kocasını otel odasında başka bir kadınla bastı! "Sen ilk değilsin"

 Şelaleye atladı! Bir anda ortadan kayboldu

Şelaleye atladı! Bir anda ortadan kayboldu
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ortaköy
En Çok Okunan Trend Haberler
Orta Doğu yangın yeri!

Orta Doğu yangın yeri!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Narin Güran’ın dişlerine ne oldu? Yürek sızlatan bir ihtimal daha!

Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

Gerçek anlamını öğrendi! Gözyaşlarıyla anlattı

Gerçek anlamını öğrendi! Gözyaşlarıyla anlattı

Çevrimiçi alışveriş sitesinden ev satın aldı! 890 bin TL ödedi: Gördükleri şaşırttı

Çevrimiçi alışveriş sitesinden ev satın aldı! 890 bin TL ödedi: Gördükleri şaşırttı

Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

Avustralya'da aynı işlem için 3 katı fiyat: Türkiye'de 900 dolar, Avustralya'da 3000 dolar...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.