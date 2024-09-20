Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Ortaköy'de esnaf ve turist kavga etti: 'Biz olmasak açsınız'

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü esnaf ve Arapça konuşan bir turistin kavga anlarına sahne oldu. İstanbul Ortaköy’de genellikle kumpir satışı yapan esnaf ile turist arasında sinirler nedeni bilmeyen bir şekilde gerildi.

Turist esnafa Arapça bağırmaya başladı. Genç kadının esnafa, "Biz olmasak açsınız" dediği iddia edildi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Çevredekiler tartışmaya anlam veremezken, 'Ne oluyor?' sesleri de yükseldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir ortam?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten esnafa üzüldüm" yorumunu ekledi.