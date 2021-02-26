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Sosyal medyada dünya ülkeleri nasıl gülüyor?

Seray Üstün Seray Üstün 26.02.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyada dünya ülkeleri nasıl gülüyor?

Sosyal medya genel olarak insanların en çok zaman geçirdiği uygulamalar olarak karşımıza çıkar. Eğlenceli zaman geçirme konusunda sosyal medyanın üzerine başka bir alan düşünmek yersiz olur. Sosyal medya kullanımında ülkeler arasında değişiklikler olduğunu biliyor muydunuz? İşte karşınızda ülkelere göre sosyal medya gülüşleri...

Sosyal medya çoğu zaman eğlence amacıyla kullanılan global bir düzene işaret eder. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle salgının hızını azaltmak için getirilen kısıtlamalar sosyal medya kullanımını günden güne arttırmıştır. Sosyal medya içeriklerindeki farklılıklar gibi basit bir gülme efekti bile ülkeler arasında değişiklik yaratır. Görünce çok şaşıracağınız bu gülme efektlerini sizler için araştırdık.

İSPANYA

İSPANYA

Sosyal medyada İspanyollar “jajajajaja” olarak gülmeyi tercih eder. İspanyonların gülme efekti olan bu harfler tüm dünya tarafından bilinir.

AMERİKA

amerika

Amerikan kültürü tüm dünyayı etkisi altına alan bir etkiye sahiptir. Sosyal medya uygulamalarının çıkış noktası olan Amerikalılar genellikle “hahhaha” şeklinde sosyal medyada gülmeye tercih ederler. Aynı zamanda Amerika’da “LOL” ifadesi de gülme efekti olarak kullanılır. “Laughing out loud” kısaltması olan bu ifade “sesli gülüyorum” anlamına gelir.

KORE

KORE

Koreliler oldukça gülen bir millet olduğu için sosyal medyada da kendilerine özgü bir gülüşleri olmaması düşünülemezdi. Bu listede yer alan en ilginç gülüş şekillerinden birinden bahsedeceğiz. Koreliler “kkkkk” şeklinde gülmeyi tercih ederler. Aynı şekilde Portekiz halkının da bu şekilde güldüğünü eklemeliyiz.

ÇİN

ÇİN

Kendine ait bir alfabesi olan Çin halkı sosyal medyada da özelliklebu harflerin kombinasyonundan oluşan bir gülme efektini tercih ediyorlar.

NİJERYA

NİJERYA

Nijerya halkı sosyal medyada eğlenceli bir içerikle karşılaştıklarında “LWKMD” harflerini büyük yazarak gülüyorlar. Bu onların çok komik bir duruma verdikleri tepki olarak da isimlendirilebilir.

YUNANİSTAN

YUNANİSTAN

Yunan ve Türk kültürleri arasındaki benzerlik gülme şekillerinde farklılaşır. Yunanlılar, “xaxaxa” şeklinde gülmeyi tercih ederler.

BREZİLYA

BREZİLYA

Brezilyalılar sosyal medyada ve kendi aralarındaki mesajlaşmalarda komik bir durum olması halinde “rsrsrsrsrs” harflerini kullanırlar.

İTALYA

İTALYA

Akdeniz insanının sıcakkanlılığı İtalyan kültüründe de etkilidir. İtalyan halkı sosyal medyada komik buldukları içerikleri beğenmek ve eğlendiklerini göstermek için “ah ah ah” yazısını eklerler.

JAPONYA

japonya

Teknolojinin kalbi olarak görülen Japonya’nın sosyal medya içinde kendine ait bir gülüşü olmaması imkansızdı. Japon halkı sanal dünyada “www” harfleriyle güldüklerini ifade ederler.

TÜRKİYE

türkiye

Ülkemizde son yıllarda random gülüş etkili olmaya başlamıştır. Genellikle kullanılan “hahahah” efektinin yerini klavyeye rastgele basılarak ortaya çıkan harfler almıştır.

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youtube, facebook, sosyal medya, Instagram,
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