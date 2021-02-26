Sosyal medyada dünya ülkeleri nasıl gülüyor?

Sosyal medya çoğu zaman eğlence amacıyla kullanılan global bir düzene işaret eder. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle salgının hızını azaltmak için getirilen kısıtlamalar sosyal medya kullanımını günden güne arttırmıştır. Sosyal medya içeriklerindeki farklılıklar gibi basit bir gülme efekti bile ülkeler arasında değişiklik yaratır. Görünce çok şaşıracağınız bu gülme efektlerini sizler için araştırdık.
Sosyal medyada İspanyollar “jajajajaja” olarak gülmeyi tercih eder. İspanyonların gülme efekti olan bu harfler tüm dünya tarafından bilinir.
Amerikan kültürü tüm dünyayı etkisi altına alan bir etkiye sahiptir. Sosyal medya uygulamalarının çıkış noktası olan Amerikalılar genellikle “hahhaha” şeklinde sosyal medyada gülmeye tercih ederler. Aynı zamanda Amerika’da “LOL” ifadesi de gülme efekti olarak kullanılır. “Laughing out loud” kısaltması olan bu ifade “sesli gülüyorum” anlamına gelir.
Koreliler oldukça gülen bir millet olduğu için sosyal medyada da kendilerine özgü bir gülüşleri olmaması düşünülemezdi. Bu listede yer alan en ilginç gülüş şekillerinden birinden bahsedeceğiz. Koreliler “kkkkk” şeklinde gülmeyi tercih ederler. Aynı şekilde Portekiz halkının da bu şekilde güldüğünü eklemeliyiz.
Kendine ait bir alfabesi olan Çin halkı sosyal medyada da özelliklebu harflerin kombinasyonundan oluşan bir gülme efektini tercih ediyorlar.
Nijerya halkı sosyal medyada eğlenceli bir içerikle karşılaştıklarında “LWKMD” harflerini büyük yazarak gülüyorlar. Bu onların çok komik bir duruma verdikleri tepki olarak da isimlendirilebilir.
Yunan ve Türk kültürleri arasındaki benzerlik gülme şekillerinde farklılaşır. Yunanlılar, “xaxaxa” şeklinde gülmeyi tercih ederler.
Brezilyalılar sosyal medyada ve kendi aralarındaki mesajlaşmalarda komik bir durum olması halinde “rsrsrsrsrs” harflerini kullanırlar.
Akdeniz insanının sıcakkanlılığı İtalyan kültüründe de etkilidir. İtalyan halkı sosyal medyada komik buldukları içerikleri beğenmek ve eğlendiklerini göstermek için “ah ah ah” yazısını eklerler.
Teknolojinin kalbi olarak görülen Japonya’nın sosyal medya içinde kendine ait bir gülüşü olmaması imkansızdı. Japon halkı sanal dünyada “www” harfleriyle güldüklerini ifade ederler.
Ülkemizde son yıllarda random gülüş etkili olmaya başlamıştır. Genellikle kullanılan “hahahah” efektinin yerini klavyeye rastgele basılarak ortaya çıkan harfler almıştır.
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