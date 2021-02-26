Sosyal medyada dünya ülkeleri nasıl gülüyor?

Sosyal medya çoğu zaman eğlence amacıyla kullanılan global bir düzene işaret eder. Koronavirüs pandemisinin etkisiyle salgının hızını azaltmak için getirilen kısıtlamalar sosyal medya kullanımını günden güne arttırmıştır. Sosyal medya içeriklerindeki farklılıklar gibi basit bir gülme efekti bile ülkeler arasında değişiklik yaratır. Görünce çok şaşıracağınız bu gülme efektlerini sizler için araştırdık.

İSPANYA

Sosyal medyada İspanyollar “jajajajaja” olarak gülmeyi tercih eder. İspanyonların gülme efekti olan bu harfler tüm dünya tarafından bilinir.

AMERİKA

Amerikan kültürü tüm dünyayı etkisi altına alan bir etkiye sahiptir. Sosyal medya uygulamalarının çıkış noktası olan Amerikalılar genellikle “hahhaha” şeklinde sosyal medyada gülmeye tercih ederler. Aynı zamanda Amerika’da “LOL” ifadesi de gülme efekti olarak kullanılır. “Laughing out loud” kısaltması olan bu ifade “sesli gülüyorum” anlamına gelir.

KORE

Koreliler oldukça gülen bir millet olduğu için sosyal medyada da kendilerine özgü bir gülüşleri olmaması düşünülemezdi. Bu listede yer alan en ilginç gülüş şekillerinden birinden bahsedeceğiz. Koreliler “kkkkk” şeklinde gülmeyi tercih ederler. Aynı şekilde Portekiz halkının da bu şekilde güldüğünü eklemeliyiz.