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    4. Sosyal medyada fenomeni Mathilde Tantot'un yatak pozu hayranlarını mest etti! Büsteriyerini aşağıya doğru indirince beğeni yağdı

    Sosyal medyada fenomeni Mathilde Tantot'un yatak pozu hayranlarını mest etti! Büsteriyerini aşağıya doğru indirince beğeni yağdı

    12.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Mathilde Tantot cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim seyahatinin ardından evine geri döndüğünü hayranlarıyla paylaşmak için yatağında sere serpe uzandığı bir pozunu yayınladı. Fenomen ismin süper mini şortu ve büsteriyle yaptığı yatak paylaşımı beğeni topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanan Mathilde Tantot, Fransız Alpleri'ndeki bir köy olan Megeve'de yaptığı kar tatilinin sonuna geldi. Fenomen isim yatakta uzanarak keyif yaptığı anlarda çekilen bir pozunu "Eve dönüş" notuyla paylaştı.

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    Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Tanrı kadını yarattı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar güzel olmak haksızlık" yorumunu yaptı.

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