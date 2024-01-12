Sosyal medyada fenomeni Mathilde Tantot'un yatak pozu hayranlarını mest etti! Büsteriyerini aşağıya doğru indirince beğeni yağdı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanan Mathilde Tantot, Fransız Alpleri'ndeki bir köy olan Megeve'de yaptığı kar tatilinin sonuna geldi. Fenomen isim yatakta uzanarak keyif yaptığı anlarda çekilen bir pozunu "Eve dönüş" notuyla paylaştı.

Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Tanrı kadını yarattı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar güzel olmak haksızlık" yorumunu yaptı.