Spor salonuna altına hiçbir şey giymeden gitti! Fenomen ismin vücut boyası deneyi gündem yarattı... "Bu resmen teşhircilik"

Video oyunu yayın platformu Kick'in popüler fenomenlerinden biri olan 25 yaşındaki Natalie Reynolds, spor salonuna altına herhangi bir giysi giymeden gidince olay oldu. Spor salonuna gitmeden önce saatler süren bir uygulamayla vücut boyasıyla bacaklarına tayt giymiş gibi bir görüntü veren Reynolds paylaşımına ise, "Spor salonundakiler sadece boya giydiğim için bakın bana nasıl tepki verdi?" notunu ekledi.

BİR GÖREN BİR DAHA BAKTI

Görüntülerde Reynolds'ın yanına gelen bir spor salonu çalışanının "Giysileriniz yoksa buradan çıkmanız gerekiyor hanımefendi" dediği duyuldu. Spor salonunda bulunan diğer kişiler ise Reynold'u gördüklerinde duruma bir süre anlam veremediği için uzun uzun baktı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise Reynold'un spor kıyafetini uygunsuz bulduğu için durumu eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen teşhircilik" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir şeye gerek var mıydı?" yorumunu ekledi.