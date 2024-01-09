Yetişkin film yıldızı Gia Paige'den olay yaratan cinsellik itirafı! "Seks sıkıcı olduğu için bekarım"

Yetişkin film sektörünün popüler isimlerinden biri olarak kabul edilen Gia Paige, Bougie Show podcast'ine konuk oldu. Programda aşk hayatına dair açıklamalarda bulunan fenomen isim seksin sıkıcı olduğunu ve sırf seksle ilgilenmediğini söyleyerek, "Aslında iş dışında bekarım. Birisine karşı bir ilgim ya da bağım olmadığı sürede seks sıkıcıdır" dedi.

"ANNEM VE BABAM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Hayatına girecek doğru kişiyi beklediğini ve bu zaman diliminde bekar kalmanın kendisini iyi hissettirdiğini söyleyen Paige işi konusunda da ailesine tamamen açık olduğunu belirtti. Annesi ve babasının en büyük destekleyicisi olduğunu belirten Paige, "Annem ve babam benimle gurur duyuyor. İkisi de en büyük destekçim" diye konuştu.







