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    4. Sosyal medyada fenomeni Mia Malkova'dan ayaküstü süt banyosu! Kendisini süte buladı... Eğlenceli anlarını gösterdi

    Sosyal medyada fenomeni Mia Malkova'dan ayaküstü süt banyosu! Kendisini süte buladı... Eğlenceli anlarını gösterdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.02.2024 13:20 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada fenomeni Mia Malkova 11 milyonu aşkın takipçisiyle eğlenceli bir çekim arkası görüntülerini paylaştı. Fenomen ismin göğüs estetiğiyle yeniden şekillendirdiği vücut hatlarını ön plana çıkartan kırmızı metalik bikini takımıyla yaptığı paylaşımı beğeni topladı. Fenomen isim süt banyosu yaptığı anları hyaranlarına gösterdi.

    Sosyal medyada hesaplarında radikal bir değişim yaparak adeta kendisini yeniden yaratan Mia Malkova sık sık paylaşımlarında profesyonel çekimleri tercih ediyor. Fenomen isim son olarak ise hayranlarıyla bir çekimin perde arkasını paylaştı. Malkova, kırmızı metalik renklerdeki bikini takımıyla poz verirken bir yandan da elindeki süt şişesini üzerine döktü.

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    2020 yılında kendisine doğum günü hediyesi olarak göğüs estetiği veren Malkova, kırmızı bikini takımıyla kusursuz fiziğini de sergiledi. Fenomen isim saçlarını iki yanından toplayarak bikini takımıyla kombinini bir süt şişesiyle tamamladı.

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    Fenomen isim süt banyosu yaptığı çekiminde şişeden süt içmeyi de ihmal etmedi. Çocuklar gibi eğlenen Malkova'nın sütten oluşan bıyığı da hayranlarının gözünden kaçmadı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Mia Malkova
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