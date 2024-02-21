Sosyal medyada fenomeni Mia Malkova'dan ayaküstü süt banyosu! Kendisini süte buladı... Eğlenceli anlarını gösterdi

Sosyal medyada hesaplarında radikal bir değişim yaparak adeta kendisini yeniden yaratan Mia Malkova sık sık paylaşımlarında profesyonel çekimleri tercih ediyor. Fenomen isim son olarak ise hayranlarıyla bir çekimin perde arkasını paylaştı. Malkova, kırmızı metalik renklerdeki bikini takımıyla poz verirken bir yandan da elindeki süt şişesini üzerine döktü.

2020 yılında kendisine doğum günü hediyesi olarak göğüs estetiği veren Malkova, kırmızı bikini takımıyla kusursuz fiziğini de sergiledi. Fenomen isim saçlarını iki yanından toplayarak bikini takımıyla kombinini bir süt şişesiyle tamamladı.

Fenomen isim süt banyosu yaptığı çekiminde şişeden süt içmeyi de ihmal etmedi. Çocuklar gibi eğlenen Malkova'nın sütten oluşan bıyığı da hayranlarının gözünden kaçmadı.