Sosyal medyada fenomeni Mimi Bolivya, oyuncak ayısından vazgeçmedi! “Kocamla aynı yatağı paylaşıyorlar”

33 yaşındaki Mimi Bolivya, Teddy Bear adlı sevimli arkadaşıyla birlikte Maldivler, Dubai ve Meksika da dahil olmak üzere 30 ülkeyi ziyaret ederek dünyayı dolaştı. Oyuncak ayısını gittiği her yere götüren Bolivya onunla yemek yedi, sinemaya gitti hatta uçan balon gezintisi bile yaptı. Sosyal medya fenomeni Bolivya, oyuncak ayısı yüzünden şimdiye kadar hiçbir yerden atılmadığını ancak bir zamanlar ABD müzik festivali Lollapalooza'ya girişinin reddedildiğini söyledi.

Önceki ilişkilerinde Teddy Bear’ın sorun oluşturduğunu dile getiren Bolivya, “Teddy Bear her zaman yanımda. Onunla yatakta bile yatıyorum. Bu eski erkek arkadaşım için bir sorundu. Onunla kendisi arasında seçim yapmamı istedi, ben de Teddy Bear’ı seçtim” dedi.

“KOCAM BUNU SORUN ETMİYOR”

Hayatı boyunca oyuncak ayısına sarılarak uyuduğunu dile getiren Bolivya, kocasının bu durumu sorun etmediğini ve evliliklerinin mükemmel bir şekilde devam ettiğini anlattı.

335 bin sosyal medya takipçisi bulunan Bolivya, kendisine yöneltilen olumsuz eleştirileri dikkate almadığını söyleyerek, “Ben her zaman oyuncak ayıya sarılarak uyurum. Artık evli olduğum için onunla her zaman kucaklaşmıyorum. Kocamla aynı yatağa paylaşıyorlar. Bu bizim için önemli değil” dedi.



