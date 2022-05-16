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OnlyFans modeli Mimi Bolivya, fantezilerini gerçekleştirmek için yüz binlerce dolar harcadı! “Daha fazlasını harcayacağım”

16.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Mimi Bolivya, 'fantezilerini gerçekleştirmek' için alışılmadık yerlerde seks yaparak 100.000 dolardan (yaklaşık 1 milyon 565 bin TL) fazla harcadığını dile getirdi. Cinsel maceraları için bütçesinin sınırsız olduğunu belirten Bolivya, karşılığında ise bir servet kazandığını itiraf etti.

OnlyFans modeli Mimi Bolivya, fantezilerini gerçekleştirmek için yüz binlerce dolar harcadı! “Daha fazlasını harcayacağım”

33 yaşındaki OnlyFans yıldızı Mimi Bolivya, cinsel maceralarını anlattığı sosyal medya hesabı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Kazancını işine yatırdığını ve bu sayede OnlyFans’ta daha fazla dikkat çekmeyi başardığını söyleyen Bolivya, özellikle cinsel fantezilerini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açtığını itiraf etti. Kısa süre önce hayalindeki düğünü model Victor Ferraz ile Dubai'de gerçekleştiren Bolivya, "Cinsel fantezilerimi gerçekleştirmek için şimdiden 100.000 doların üzerinde para harcadım ve şimdi evlendim, daha da fazlasını harcayacağım. Bunu istediğim şeyin bir yatırımı olarak görüyorum” dedi.

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HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

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Kendisini OnlyFans’ın en popüler kadınlarından biri olarak gördüğünü ifade eden Bolivya, biri kişiyle cinsel ilişki yaşadığı en sıradışı yerleri hatırlattı. Bolivya, “Bir helikopterde, Salar de Uyuni’de (dünyanın en yüksek ve en büyük tuz çölü), bir limuzinde, denizin ortasında bir jet skinin üzerinde ve ıssız bir adada cinsel ilişki yaşadım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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