OnlyFans modeli Mimi Bolivya, fantezilerini gerçekleştirmek için yüz binlerce dolar harcadı! “Daha fazlasını harcayacağım”

33 yaşındaki OnlyFans yıldızı Mimi Bolivya, cinsel maceralarını anlattığı sosyal medya hesabı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Kazancını işine yatırdığını ve bu sayede OnlyFans’ta daha fazla dikkat çekmeyi başardığını söyleyen Bolivya, özellikle cinsel fantezilerini gerçekleştirmek için kesenin ağzını açtığını itiraf etti. Kısa süre önce hayalindeki düğünü model Victor Ferraz ile Dubai'de gerçekleştiren Bolivya, "Cinsel fantezilerimi gerçekleştirmek için şimdiden 100.000 doların üzerinde para harcadım ve şimdi evlendim, daha da fazlasını harcayacağım. Bunu istediğim şeyin bir yatırımı olarak görüyorum” dedi.

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Kendisini OnlyFans’ın en popüler kadınlarından biri olarak gördüğünü ifade eden Bolivya, biri kişiyle cinsel ilişki yaşadığı en sıradışı yerleri hatırlattı. Bolivya, “Bir helikopterde, Salar de Uyuni’de (dünyanın en yüksek ve en büyük tuz çölü), bir limuzinde, denizin ortasında bir jet skinin üzerinde ve ıssız bir adada cinsel ilişki yaşadım” dedi.



