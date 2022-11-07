Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada fenomenleri Gabriela Versiani ve Gabily, Eyfel Kulesi’nin önünde bikinili poz verdi! Polis duruma müdahale etti

Sosyal medyada fenomenleri Gabriela Versiani ve Gabily, Eyfel Kulesi’nin önünde bikinili poz verdi! Polis duruma müdahale etti

07.11.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomenleri 24 yaşındaki Gabriela Versiani ve 27 yaşındaki Gabily, polis onlara müdahale etmeden önce kırmızı bikinileriyle Eyfel Kulesi’nin önünde poz vermeye başladı. Çevredekilerin büyük bir şaşkınlıkla takip ettiği fenomen isimler sosyal medyadan büyük tepki topladı.

Sosyal medyada fenomenleri Gabriela Versiani ve Gabily, Eyfel Kulesi’nin önünde bikinili poz verdi! Polis duruma müdahale etti

Brezilyalı sosyal medya fenomenleri Gabriela Versiani ve Gabily beraberlerindeli Vannessa Lopes ile Fransa’nın sembolü haline gelen Eyfel Kulesi’nin önünde ilginç bir çekime imza atmak istedi. Popüler turistik noktalarda biri olan Eyfel Kulesi’nin önünde kırmızı bikini takımlarıyla poz veren ikili tepkileri odağına yerleşti. Bikini tanıtımı için poz veren fenomen isimler lacivert ceketlerini çıkartarak kırmızı bikinileriyle kamera karşısına geçti.

POLİSİ HABER VERDİLER

3

Sosyal medya fenomenlerinin çekimini görerek şaşkına dönen tursitler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadınların üzerini örtmesini ve çekimi durdurmasını istedi. Olaya ilişkin konuşan Vanessa Lopez, “Neredeyse tutuklanacaktık. Bikini reklamı yapıyorduk ve polis bunu yapamayacağımızı söyledi. Turistik bir yerin önünde yarı çıplak fotoğraf çekmenin yasalara aykırı olduğunu bildirdiler” dedi.

4

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen isimlere tepki gösterirken diğer bir kısmı ise reklam fikirlerini desteklediğini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tamamen çizgiyi aştınız. Bu çok büyük bir ayıp” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bazen toplumsal değerler pazarlamadan önce gelmelidir”

İlginizi Çekebilir

Transparan elbisesiyle olay paylaşım! Göğüslerini elleriyle kapattı

Transparan elbisesiyle olay paylaşım! Göğüslerini elleriyle kapattı

 Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

 Kilisenin önünden çırılçıplak poz paylaşmıştı! Hapis cezası...

Kilisenin önünden çırılçıplak poz paylaşmıştı! Hapis cezası...

 Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Porno yıldızı Astrid Wett'ten seks diyetini bozduran video!Porno yıldızı Astrid Wett'ten seks diyetini bozduran video!
Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...
Limitleri zorladı! Transparan iç çamaşırıyla arkasını dönünce...Limitleri zorladı! Transparan iç çamaşırıyla arkasını dönünce...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya bikini Eyfel Kulesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Yatağında göz göze geldiler! Ne yapacağını şaşırdı

Yatağında göz göze geldiler! Ne yapacağını şaşırdı

Sığmayınca zorladıkça zorladı! Pantolonunun ağı yırtıldı ama...

Sığmayınca zorladıkça zorladı! Pantolonunun ağı yırtıldı ama...

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.