Sosyal medyada fenomenleri Gabriela Versiani ve Gabily, Eyfel Kulesi’nin önünde bikinili poz verdi! Polis duruma müdahale etti

Brezilyalı sosyal medya fenomenleri Gabriela Versiani ve Gabily beraberlerindeli Vannessa Lopes ile Fransa’nın sembolü haline gelen Eyfel Kulesi’nin önünde ilginç bir çekime imza atmak istedi. Popüler turistik noktalarda biri olan Eyfel Kulesi’nin önünde kırmızı bikini takımlarıyla poz veren ikili tepkileri odağına yerleşti. Bikini tanıtımı için poz veren fenomen isimler lacivert ceketlerini çıkartarak kırmızı bikinileriyle kamera karşısına geçti.

POLİSİ HABER VERDİLER

Sosyal medya fenomenlerinin çekimini görerek şaşkına dönen tursitler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadınların üzerini örtmesini ve çekimi durdurmasını istedi. Olaya ilişkin konuşan Vanessa Lopez, “Neredeyse tutuklanacaktık. Bikini reklamı yapıyorduk ve polis bunu yapamayacağımızı söyledi. Turistik bir yerin önünde yarı çıplak fotoğraf çekmenin yasalara aykırı olduğunu bildirdiler” dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen isimlere tepki gösterirken diğer bir kısmı ise reklam fikirlerini desteklediğini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tamamen çizgiyi aştınız. Bu çok büyük bir ayıp” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bazen toplumsal değerler pazarlamadan önce gelmelidir”



