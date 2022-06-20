Sosyal medyada gördüğü akımı denemek istedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Bir TikTok trendini denemek isteyen 10 yaşındaki kız çocuğu hayatının en büyük acısını yaşadığı bir deneyimle burun buruna geldi. Sosyal medyada gördüğünü videoyu arkadaşlarıyla birlikte yapan kız, ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SADECE 10 SANİYE SÜRDÜ

Arkadaşlarının evinde TikTok’ta gördükleri bir akım videosunu denemek isteyen 10 yaşındaki çocuk ve arkadaşları deodorant kutusunu ellerinin üzerine sıktı. Yakın mesafeden şiddetli bir şekilde püskürtülen deodorant ellerinin üzerinde yanıklar oluşmasına neden oldu.

Evlerinde kızlarının acı dolu çığlıklarıyla baş etmek zorunda kaldıklarını söyleyen anne, “10 saniyelik bir akımdı ama birçok şeyi değiştirdi. Kızım sadece 10 saniye sürdüğünü söylüyor. Ertesi gün hastaneye gittik. Doktorlar bizi plastik cerrahi ekibine yönlendirdi ve yaraların tamamen iyileşmesinin 18 ay ila iki yıl sürebileceğini anlattılar. Aynı zamanda plastik cerrahi ameliyatının da gerekebileceğini ifade ettiler” dedi.



