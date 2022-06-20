Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada gördüğü akımı denemek istedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medyada gördüğü akımı denemek istedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

20.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 yaşında ismi açıklanmayan bir öğrenci TikTok’ta gördüğü bir akımı denemek istedi. Sosyal medya akımında ellerine deodorant sıkan kişileri gören çocuk bu akımı arkadaşlarıyla taklit etti. Ancak yakın mesafeden sıktığı deodorant hayatının en büyük acısını yaşamasına neden oldu. Hastaneye kaldırılan küçük kızın ellerinin üzerinde yanıklar oluştu.

Sosyal medyada gördüğü akımı denemek istedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Bir TikTok trendini denemek isteyen 10 yaşındaki kız çocuğu hayatının en büyük acısını yaşadığı bir deneyimle burun buruna geldi. Sosyal medyada gördüğünü videoyu arkadaşlarıyla birlikte yapan kız, ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti! &quot;O benim olgunluğumu ben ise enerjisini...&quot;Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti! "O benim olgunluğumu ben ise enerjisini..."

SADECE 10 SANİYE SÜRDÜ

2

Arkadaşlarının evinde TikTok’ta gördükleri bir akım videosunu denemek isteyen 10 yaşındaki çocuk ve arkadaşları deodorant kutusunu ellerinin üzerine sıktı. Yakın mesafeden şiddetli bir şekilde püskürtülen deodorant ellerinin üzerinde yanıklar oluşmasına neden oldu.

3

Evlerinde kızlarının acı dolu çığlıklarıyla baş etmek zorunda kaldıklarını söyleyen anne, “10 saniyelik bir akımdı ama birçok şeyi değiştirdi. Kızım sadece 10 saniye sürdüğünü söylüyor. Ertesi gün hastaneye gittik. Doktorlar bizi plastik cerrahi ekibine yönlendirdi ve yaraların tamamen iyileşmesinin 18 ay ila iki yıl sürebileceğini anlattılar. Aynı zamanda plastik cerrahi ameliyatının da gerekebileceğini ifade ettiler” dedi.

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık araba koleksiyonunu gösterdiSadece 15 yaşında! Milyon dolarlık araba koleksiyonunu gösterdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izlediCanlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi
Herkesin gözünün önünde yaşandı! Gören bir anlam veremediHerkesin gözünün önünde yaşandı! Gören bir anlam veremedi
Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!Eşinin seks yapmamak için sunduğu sebeplerin listesini çıkardı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

İlginizi Çekebilir

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Kızı Zeyno kocaman oldu! "Büyüdükçe annesine benziyor"

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.