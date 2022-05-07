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Sosyal medyada görüp yapmak istedi, pahalıya patladı! 14 yaşındaki gence şaka dayağı

07.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gördüğü şakayı yapmak isteyen çocuk, fena şekilde dayak yedi. Küçükçekmece'de yaşanan olayda 14 yaşındaki B.A., kolonyalı şaka yapmak isterken başka bir genci az daha yakıyordu. Eli alevler içinde kalan şakazede, bir yandan söndürmeye çalışırken bir yandan da şakayı yapana vurdu.

İlginç olay, 5 Mayıs Perşembe akşamı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki B.A., markette oturan kuzeni Devran Akgöl’ün eline kolonyayı döktükten sonra çakmak çaktı. Bu sırada Devran Akgöl’ün eli tutuşmaya başladı. Eli alevler içinde kalan Akgöl, bir yandan alevleri söndürmek isterken bir yandan da refleksle kuzeni olan B.A.’ya tekme tokat vurmaya başladı. Elinin bir kısmında yanma meydana gelen Devran Akgöl, dondurma ile elini soğutmaya çalıştı.

"HEMEN ALEV ALDI"

Sosyal medyada gördüğü şakayı kuzenine yapan B.A., daha sonra dükkâna gelerek kuzeninden özür diledi. Neredeyse bir faciaya neden olan şaka hakkında konuşan ve eli yanan Devran Akgöl, “Amcaoğlumla otururken biraz dalmıştım, kendisi sosyal medyadan gördüğü bir videoyu bana yansıttı. Ama yanıcı madde olduğu için ufak bir kaza geçirdi. 'Kolonya ister misin?' dedi, ben de elime sürdükten sonra alttan çakmağı vurunca alev aldı. Biraz da bol sürdüğü için söndüremedik. Ufak çaplı bir şey oldu, biraz o sinirle de tartaklamış olduk. Şok geçirdim ama tabi hırpaladığım için üzüldüm. Sonradan barıştık, aramızda hallettik” diye belirtti.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Facianın eşiğinden dönülen şakanın anları ile kuzenlerin barışması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde 14 yaşındaki gencin markette bulunan yakınlarına kolonya ikram ettiği görülüyor. Görüntülerde daha sonra gencin, çakmağını çakmasıyla Akgöl'ün elinin alevler içinde kaldığı görülüyor. Eli alevler içinde kalan gencin bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken diğer yandan kuzenine tekmelerle saldırdığı yansıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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