HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sosyal medyada gündem oldu! Fransa polisinden TRT muhabirine Türkçe 'kenara çekilin' uyarısı! O polis Ankaralı çıktı

Sosyal medyada gündem oldu! Fransa polisinden TRT muhabirine Türkçe 'kenara çekilin' uyarısı! O polis Ankaralı çıktı

04.07.2023 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael'i öldürmesi sonrasında başlayan protestolar devam ediyor. Gösterileri yerinde takip eden TRT muhabiri Mustafa Seçen'e bir polis, Türkçe 'Kenara çeklin' uyarısında bulunmuştu. Sosyal medyada gündem olan görüntü sonrasında herkesin konuştuğu o polisin Ankaralı olduğu ortaya çıktı.

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU: 'KENARA ÇEKİLİN'

Gösterileri yakından takip eden TRT muhabiri Mustafa Seçen'e bir polis canlı yayında Türkçe 'Kenara çeklin' uyarısında bulundu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Herkesin konuştuğu görüntülerdeki polisin Ankaralı olduğu açıklandı.

3

O POLİS ANKARALI ÇIKTI

TRT muhabiri Mustafa Seçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransa polis teşkilatında görevli Ankara/Balâlı bir abimiz gece boyunca etrafımızda gezerek güvenliğimizi sağlamaya çalıştı. Biz çok başka bir milletiz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azerbaycan'da korkutan deprem!Azerbaycan'da korkutan deprem!
Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...Gaziye büyük ayıp! Aldığı kurbanlık...
Faciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attıFaciaya davetiye kamerada! Arkadan gelip fütursuzca makas attı
Anahtar Kelimeler:
Muhabir Fransa trt

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.