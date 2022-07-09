Sosyal medyada gündem oldu! Genç kızın annesiyle imzaladığı kira sözleşmesi herkesi şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma kentinde ismi açıklanmayan bir kadın, 18 yaşındaki kızı Jada’nın kira sözleşmesi imzaladığını gösteren bir TikTok paylaşımı yaptı. İsmi açıklanmayan kadın gönderisine “18 yaşındaki çocuğumuz evde kalmaya karar verince ayda 100 dolar kira ödemeye başladı. Başarı için hazırlanıyor” notunu ekledi.

“BANA BAĞIMLI OLMAMALILAR”

1.5 milyondan fazla görüntüleme alan TikTok gönderisi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. Çoğu sosyal medya kullanıcısı anneyi eleştirerek davranışının hayata yeni adım atmaya başlayan bir çocukta travma yarattığını dile getirdi.

Çocuklarının kendisine bağlı olmasını istemediğini ve onları gerçek dünyaya hazırlamak için çaba sarf ettiğini dile getiren anne, “Jada’nın ödediği tek fatura bu. Araba ödemesi, sigorta ödemesi, cep telefonu faturası yok. Bana bağımlı olmamalılar. Diğer çocuklarım için de aynı şeyi yapmayı düşünüyorum” dedi.



