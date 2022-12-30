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Sosyal medyayı karıştıran görüntüler! Tayland’da balığı sosa batırıp canlı canlı yediler... Görenler inanamadı

30.12.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland’da bir yemek sofrası sosyal medya kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Yemek kültürleriyle gündeme gelen Asya ülkelerinden biri olan Tayland’da ismi açıklanmayan bir grup kişi kasenin içinde hale yüzen balıkları çiğ çiğ yedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Tayland'da bir yemek sofrasında çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir grup kişinin yemek sofrasında tercih ettiği yiyecekler görenleri şaşkına çevirdi. O anlar sosyal medyada gündem yaratırken görüntülerde hareket eden balıkları kaşığına alan adamın hareketi tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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Sofrada bulunan bir kasenin içindeki yüzen balıkları kaşığına alan ardından sosa bandırarak yiyen adam sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Canlı canlı balıkları yiyen kişiler eleştiri oklarının hedefi oldu.

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balık Tayland

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