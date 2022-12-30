Sosyal medyayı karıştıran görüntüler! Tayland’da balığı sosa batırıp canlı canlı yediler... Görenler inanamadı

Tayland'da bir yemek sofrasında çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmi açıklanmayan bir grup kişinin yemek sofrasında tercih ettiği yiyecekler görenleri şaşkına çevirdi. O anlar sosyal medyada gündem yaratırken görüntülerde hareket eden balıkları kaşığına alan adamın hareketi tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sofrada bulunan bir kasenin içindeki yüzen balıkları kaşığına alan ardından sosa bandırarak yiyen adam sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Canlı canlı balıkları yiyen kişiler eleştiri oklarının hedefi oldu.