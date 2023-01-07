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Hindistan’da sokakta yapılan hamburger tarifi sosyal medyada gündem oldu! “Islak hamburgere rakip sulu hamburger”

07.01.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan sokak lezzetleri ülkeyi ziyaret edenlerin ilk tercihi oluyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan bir görüntü bu tercihin değişmesine neden olacak cinsten. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir sokak satıcısının elleriyle hazırladığı hamburger görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada gündem olan hamburger yapımı kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Hindistan’da kaydedilen bir sokak satıcısının yemek hazırladığı görüntüler sosyal medyada tepkileri çekti. Satıcının büyük bir hızla hazırladığı hamburger kullanıcıları adeta ikiye böldü. Kullanıcıların büyük bir bölümü görüntüleri izlemeye dayanamadıklarını ve midelerinin bulandığını söyledi. Diğer bir kısmı ise hamburger hazırlama tavrının tam sokak lezzetlerine uygun olduğunu dile getirdi.

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Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri kısa sürede yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Islak hamburgere rakip sulu hamburger” yorumunu ekledi. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Tamamen iştahım kapandı” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlemek bile zor" ifadelerini kullandı.

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sosyal medya Hindistan hamburger

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