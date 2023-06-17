Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! Metronun içinde yetişkin filmi izledi... +18 görüntüler cama yansıyınca yakayı fena ele verdi

Bir metroda çekilerek paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek milyonlarca izlenmeye ulaştı. Söz konusu görüntülerde ismi açıklanmayan bir adamın diğer yolculara aldırış etmeden cep telefonundan yetişkin filmi açıp izlenmeye başladığı fark edildi. O anlar başka bir yolcu tarafından saniye saniye ifşa edildi.

CAMA GÖRÜNTÜLERİ YANSIYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Adamın cep telefonundan kulağına kulaklık takarak izlediği yetişkin film sahneleri metronun camına yansıdığında gerçek ortaya çıktı. Bir başka yolcu ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.



