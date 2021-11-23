Sosyal medyada gündem yarattı! Makyaj sanatçısının değişimi görenleri şoke etti

Makyaj sayesinde çoğu kişinin bambaşka bir görünüme ulaştığı bilinen bir gerçektir. Pürüzsüz bir cilt yaratmaktan daha kalın kirpiklere kadar makyajın gücü sınırsızdır. Bu gücü bilen ve yetenekli parmaklarında bir sanat eserine dönüştüren Krystelle Lee, sosyal medyada bir hayli ilginç bir paylaşım yaptı. Makyajsız ve doğal haliyle kamera karşısına geçen Lee’nin son hali ise sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

GÖRÜŞÜNÜ TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ

Paylaşımında ilk olarak kameraya en doğal haliyle poz veren Lee, sonraki adımda kaşlarını boyuyor ve yanaklarına iki büyük allık noktası sürüyor. Videonun sonunda uzun esmer bir peruk ve altın rengi bir makyajla izleyicilerini selamlayan Lee, takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü değişime inanmadıklarını ifade ederken bir kısmı ise photoshop ve filtre olduğunu iddia etti. Video kısa sürede 4 milyon görüntülenmeye ulaştı ve 458 bin beğeni topladı.



