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Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

01.11.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyaya artan merakla herkes video ve fotoğraf çekme akımlarına katılmaya başladı. Sosyal medya fenomenlerinin kazandığı dudak uçuklatan rakamlar, insanları bu mesleğe yöneltmiş olacak ki kaliteli çekim yapmak için gereken LED ışıklı tripodlar yok satmaya başladı. Gerek sosyal medya fenomeni olmak gerek daha kaliteli çekimler yapmak isteyenlerin tercih ettiği ışıklı tripodların farklı özellikleri ve boyutları mevcut. İhtiyacınıza hitap eden modeli öğrenmek için okumaya devam edin.

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

İçindekiler

  • 1. Çekimlerinizi renklendirin: Coverzone Ring Light Çok Renkli Fonksiyonlu LED Tripod
  • 2. YouTuberlar buraya: Sarftech Ring Fill Light LED Işıklı Tripod
  • 3. Gölgesiz çekim yapmak isteyenlere: Ring Light YouTuber Stüdyo Tripod
  • 4. Büyük bir kolaylık: En Siga Kumandalı YouTuber TikTok Çekim Işıklı Tripod
  • 5. Işık parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz: Microcase Işıklı Ürün Çekim Standı Tripod
  • 6. Masa üstünde çekim yapmak isteyenlere: Enshall Profesyonel LED Işıklı Telefon Tripod Standı
  • 7. Sosyal medya gençlerine: Kyro Tech Ring Light LED Halka Işık Tripod
  • 8. Çok amaçlı kullanabileceğiniz: LRSM LED Işıklı Ring Light Tripod
  • 9. Işığı dilediğiniz gibi yönetin: Baseus Işıklı Tripod
  • 10. Yanınızda taşıyabileceğiniz: Gaman Işıklı Tripod

"Işıklı tripod ne işe yarar?" diye soracak olursanız TikTok, Instagram, Twitter, Facebook gibi çok kullanılan sosyal mecralarda fenomen olmak ve daha güzel kareler çekmek isteyenlerin doğru ışığı yakalamasına yardım eden bir aparat. Telefonunuz için ayarlanan tutacağa telefonunuzu yerleştirdikten sonra çekim yapmaya ve sosyal medya mecralarının büyülü akımına kapılmaya başlayabilirsiniz. Siz de bu işe bir yerden başlamak istiyorsanız gelin, sizin için araştırdığımız birbirinden kaliteli ışıklı tripod modellerine hep birlikte göz atalım!

1. Çekimlerinizi renklendirin: Coverzone Ring Light Çok Renkli Fonksiyonlu LED Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

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Işıklı tripod önerisi isteyenler, burada mısınız? Coverzone Ring Light Çok Renkli Fonksiyonlu LED Tripod, önerebileceğimiz en iyi modeller arasında bulunuyor. 15 farklı renk çeşidi ve 10 kademeli parlaklık ayarı ile en kaliteli görüntüleri yakalamanıza yardımcı olan ürün, sosyal medya içeriği üretirken yardımınıza koşacak. Renkleri, tonunuza uyacak şekilde ayarlayarak en kaliteli çekimleri yapabileceğiniz ürünün 6,5 inçe kadar olan telefonları destekleyen tutucusu sayesinde 360 derece geniş açılı çekimler yapabilirsiniz. Üzerinde bulunan tuşlar ile kolayca yönetebileceğiniz tripodu mutlaka inceleyin.

Ürünü İncele

2. YouTuberlar buraya: Sarftech Ring Fill Light LED Işıklı Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

YouTuberlar ve fenomen olmak isteyenler, sizi hemen buraya alalım! Sarftech Ring Fill Light LED Işıklı Tripod, en kaliteli çekimleri yapmanızı sağlayarak sosyal mecralardaki rakiplerinizden bir adım öne çıkmanıza yardım eder. En iyi ışıklı tripod markaları arasında bulunan ürün, güçlendirilmiş alüminyum gövdesi ile uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam eder. Ayarlanabilen boyu sayesinde ister ayakta ister masa üstü çekimlerinde kullanabileceğiniz tripodda tam 120 adet LED ışık bulunuyor.

Ürünü İncele

3. Gölgesiz çekim yapmak isteyenlere: Ring Light YouTuber Stüdyo Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

Gölgeyi minimuma indirerek daha kaliteli kareler yakalamak isteyenlerin tercih ettiği Ring Light YouTuber Stüdyo Tripod, daha canlı ve gerçekçi çekimler yapmanıza yardımcı olur. Parlama yapmaksızın fotoğraf ve video çekmenizi sağlayan LED ışıklara hayran kalacağınızı düşünüyoruz. Sarı, beyaz ve gün ışığı olmak üzere üç farklı ışık ayarı bulunan ayaklı ışıklı tripod, üzerinde yer alan ayarlama düğmesi sayesinde kolaylıkla yönetilir. 360 derece dönebilen ve esneyebilen telefon tutucusu ile geniş açılı çekimler yapabilir ve ürünün başlığını istediğiniz her yere çevirebilirsiniz.

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4. Büyük bir kolaylık: En Siga Kumandalı YouTuber TikTok Çekim Işıklı Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

Sosyal mecralar için çekimler yaparken hayatınızı büyük oranda kolaylaştıran En Siga Kumandalı YouTuber TikTok Çekim Işıklı Tripod, bu işe başlamak isteyen herkesin mutlaka edinmesi gereken araçlar arasında yer alıyor. Bluetooth kumanda ile uzaktan yönetildiği için oturduğunuz yerden kalkmanıza gerek kalmadan en güzel görüntüleri yakalamanıza yardımcı olan LED ışıklı tripod, harika kareler yakalamanıza yardım edecek. Kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar size eşlik edecek. Yüksekliği ayarlanabilen tripodu istediğiniz açıda ve boyutta kullanarak en güzel görüntüleri yakalamanız an meselesi!

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5. Işık parlaklığını istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz: Microcase Işıklı Ürün Çekim Standı Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

Işık parlaklığını ayarlayarak en gerçekçi çekimlere imza atabileceğiniz Microcase Işıklı Ürün Çekim Standı Tripod, 25 ve 42 cm boyutları arasında ayarlanarak rahatlıkla kullanılabilir. Küçük boyutlu olduğu için seyahatlerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz ürün, oldukça kullanışlı bir tasarıma sahip. 360 derece dönebilen telefon klipsi sayesinde telefonunuzu sabitledikten sonra özgür ve sınır tanımayan çekimler yapabileceğiniz ışıklı tripodun kurulumu ise son derece kolay. Yapmanız gereken: tripodun boyunu ve açısını ayarladıktan sonra telefonunuzu sabitlemek ve istediğiniz ışığı seçmek. Ardından istediğiniz pozları verebilir, dilerseniz tripodla ürün çekimi bile yapabilirsiniz.

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6. Masa üstünde çekim yapmak isteyenlere: Enshall Profesyonel LED Işıklı Telefon Tripod Standı

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

Masa üzerinde çekim yapmak isteyen takipçilerimiz, sıradaki ürünü çok seveceksiniz! Enshall Profesyonel LED Işıklı Telefon Tripod Standı sayesinde masa üzerinde harika çekimler yapabileceğinizin garantisini veriyoruz. Masa üstü ışıklı tripod kategorisinin öne çıkan ürünleri arasında bulunan bu ürünün parlaklığı, istenilen seviyede ayarlanabiliyor. Sıcak, doğal ve beyaz ışık olmak üzere üç farklı renk tonu bulunan ışıklı tripodun boyutları ise onu istediğiniz her yere taşımanıza imkân sunacak şekilde oldukça kompakt. TikTok, YouTube ve Instagram gibi sosyal mecralar için kaliteli çekimler yapmanızı sağlayan ürünü sepetinize hâlâ eklemediniz mi?

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7. Sosyal medya gençlerine: Kyro Tech Ring Light LED Halka Işık Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

Sosyal medyanın içine doğan ve bu işlere merak salan gençler, bu ürün tam size göre! KKyro Tech Ring Light LED Halka Işık Tripod, çekim yapmak isteyenlerin işini büyük oranda kolaylaştıracak. Telefon ışıklı tripod kategorisinin en kullanışlı seçenekleri arasında bulunan ürün, yanında hediye gönderilen uzaktan kumandası sayesinde kolayca yönlendirilebiliyor. 2 metre uzunluğa sahip olan tripodu istediğiniz boyutlarda ayarladıktan sonra sabitleyebilir ve dakikalar içerisinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Kalitesiyle uzun yıllar çekimlerinize eşlik edecek ürünü kaçırmayın, deriz!

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8. Çok amaçlı kullanabileceğiniz: LRSM LED Işıklı Ring Light Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

Çok amaçlı olarak kullanabileceğiniz LRSM LED Işıklı Ring Light Tripod, profesyonel ışıklı tripod modelleri arasında öne çıkan bir alternatif. 10 inç boyuta sahip olan ürünün LED aydınlatması, en kaliteli görüntüleri yakalamanıza yardım eder ve sosyal medyada rakiplerinizin bir adım önüne geçmenizi sağlar. Uzunluğu ayarlanabildiği için ister boydan ister masa üstü olarak kullanabileceğiniz tripod modeli, sosyal medyada içerik üretmek isteyenler tarafından tercih edilebilecek seçenekler arasında bulunuyor. En kaliteli görüntüleri yakalamak istiyorsanız bu ürün tam size göre!

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9. Işığı dilediğiniz gibi yönetin: Baseus Işıklı Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

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"Işıklı tripod nasıl kullanılır?" diye soracak olursanız kullanımın aslında son derece basit olduğunu söyleyebiliriz. Yapmanız gereken sadece telefon tutma bölümüne telefonunuzu yerleştirmek ve aydınlatma ayarlarını tamamlamak. Sonrası, çekeceğiniz içeriği yönetme konusunda tamamen size kalmış. 10 inç halka ve 20 cm tripod boyutuna sahip olan Baseus Işıklı Tripod; vloggerlar, kuaförler, güzellik salonları, yüz fotoğrafçıları, YouTuber ve sosyal medyaya içerik üreten kişiler tarafından tercih edilebilir. Üç farklı ışık sıcaklığı modu ve 11 kademeli parlaklık ayarı ile kaliteli çekimler yapmanıza yardımcı olan ürünü daha detaylı incelemenizi tavsiye ederiz.

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10. Yanınızda taşıyabileceğiniz: Gaman Işıklı Tripod

Sosyal medyada içerik üretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak ışıklı tripod önerileri

Nereye giderseniz gidin, çantanıza atarak her yere yanınızda taşıyabileceğiniz Gaman Işıklı Tripod hem selfie çubuğu hem tripod olarak kullanılabilecek bir tasarıma sahip. En profesyonel çekimleri gerçekleştirmenize yardım edecek ışıklı tripod telefon tutucu, açıldığında 70 cm uzunluğa kadar ulaşabiliyor. Instagram, TikTok, YouTube gibi sosyal mecralara çekimler yaparken en yakın arkadaşınız hâline gelecek bu ürün, 6 inçe kadar ekran boyutuna sahip olan tüm telefonlara uyum sağlar ve hayallerinizi gerçekleştirir. Siz de kaliteli ve kullanışlı bir ışıklı tripod arayışındaysanız ürüne şans verebilirsiniz.

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