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Sosyal medyada ilgi gördü! Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları kameralara yakalandı

30.01.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’tan geçen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehirlerinden olduğu belirtilen Çoruh Nehri'nin yüzeyi, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu. Nesli tükenmekte olan su samurlarının, buz tutan nehir üzerinde balık avladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kent sakinlerinin ilgi odağı olan su samurlarının görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Sosyal medyada ilgi gördü! Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları kameralara yakalandı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yaşanan etkili kar yağışı ve dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkiliyor. Erzurum'daki Mescit Dağları'ndan çıkarak 376 kilometre sonra Batum'dan Karadeniz'e dökülen, dünyanın akış hızı en yüksek nehirlerinden olduğu belirtilen ve Bayburt’tan geçen Çoruh Nehri'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı. Dondurucu hava koşulları nedeniyle Çoruh Nehri’nde ördeklerin de aralarında bulunduğu bazı yabani hayvanlar da yiyecek arayışını sürdürüyor. Nesli tükenmekte olan su samurlarının da, buz tutan nehir üzerinde balık avladığı görüldü.

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Çevredeki vatandaşlar, akşam saatlerinde soğuk havaya rağmen merakla izledikleri su samurlarının, yiyecek arayışı ve balık avlamaya çalıştığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Görüntülerde; su samurlarının, nehirdeki buz tutan tabaka üzerinden sarktığı su içinden yakaladığı balıkları yediği, ardından da gözden kaybolduğu görülüyor. Görüntüler, sosyal medyada da ilgi çekti.

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"BALIKLARIMIZI YEDİLER AMA CANLARI SAĞ OLSUN"

Kent sakinlerinin ilgi odağı olan su samurları, Kop Dağı’ndaki bir alabalık tesisinde de 400 balığı yiyerek gözden kayboldu.

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Tesis sahibi Fuat Temuçin, “Her gün onlara ekmek doğruyoruz. Nesilleri tükenmekte olduğu için onlara zarar vermedik. Çok şirin hayvanlardı. 400 tane balığımızı yediler. Balıklarımızı içeri alarak önlem aldık. Balıklarımızı yediler ama canları sağ olsun” dedi.

(DHA)

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Bayburt
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