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Sosyal medyada olay oldu! Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapıda ve duvarda PKK/YPG detayı

22.11.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Kasım'da Netflix'de yayınlanmaya başlayan "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" isimli çizgi dizide, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde bayraklarının kapı ve duvarlara asılı olduğu görüldü. 15 dakikalık 6 bölümden oluşan dizi sosyal medyada gündem oldu.

"Zerocalcare" mahlasını kullanan İtalyan karikatürist Michele Rech'in, medya platformu Netflix'te "Tear Along The Dotted Line (İşaretli Yerden Kesin)" adlı çizgi dizisi 18 Kasım'da yayınlanmaya başlandı.

Netflix'in Türkçe edisyonunda da gösterime giren dizinin açıklama kısmında, "Arkadaşlarıyla şehir dışına seyahat eden Romalı bir çizgi romancı, vicdanını temsil eden armadillo ile hayatının gidişatı ve muhtemel bir aşk üzerine kafa yorar" ifadeleri yer alıyor.

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Çizgi dizinin bazı sahnelerinde görünen bayrağın terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde bayraklarıyla aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

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Bu detay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi çizgi diziyi propaganda yapmakla eleştirirken, bazıları da sadece tesadüf olduğu yönünde görüş bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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