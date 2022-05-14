Sosyal medyada olay yarattı! Haftada bir kez duş aldığını söyleyen kadından itiraf: Kocam buna aldırmıyor

Haftada en fazla 1 kez duş aldığını dile getiren Reina isimli bir kadın sosyal medyadan gelen tepkilerin aksine eşinin bu duruma aldırış etmediğini söyledi. 2.7 milyondan fazla izlenen gönderisinde Reina, haftada sadece bir kez banyo yapmasının dört nedenini açıkladı.

“NEFRET EDİYORUM”

Haftada bir kez banyo yapmasının kişisel nedenleri olduğundan söz eden Reina, "Birinci neden, suyu ısıtmaktan, duşa girmekten, gerekli tüm duş işlemlerini yapmaktan, duştan çıkmaktan, kurulamaktan, saçlarımın kurumasını beklemeye kadar geçen süre. Bu süre tam bir zaman kaybı” dedi.

Duşa girdikten sonra ise oluşan histen mutlu olmadığını söyleyen Reina, "İkinci neden, ıslak saç. Islak saç hissinden nefret ediyorum ve hayır saç kurutma makinesini yapamıyorum çünkü saç kurutma makinesinin sesinden nefret ediyorum. Üçüncü neden, cilt sorunları. Daha az duş almaya başladığımdan beri, egzamam daha iyi durumda. Dördüncü neden, hem su hem de ürünler israf olmuyor” diye konuştu.



