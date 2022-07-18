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Sosyal medyada popüler oldu! Tatilden yeni dönen kadın bavulunu açınca gördüklerine inanamadı

18.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’den tatil için Kıbrıs’a giden bir kadın, tatilini bitirip ülkesine döndüğünde bavulundan çıkan örümcek karşısında şaşkına döndü. ‘Georgiahsx’ kullanıcı adıyla o anları sosyal medyadan paylaşan kadın, kıyafetlerinin arasında dolaşan örümceği göstererek korku dolu anları paylaştı.

Sosyal medyada popüler oldu! Tatilden yeni dönen kadın bavulunu açınca gördüklerine inanamadı

İngiltere’de yaşayan ve ‘Georgiahsx’ kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşım yapan genç bir kadın eve döndüğünde eşyalarını yerleştirmek için hareketlendi. Ancak bavulunu açtığında onu kötü bir sürpriz bekliyordu. Kıbrıs’ta bavulunu hazırlayıp uçağa bindiğini ve eve gelene kadar hiçbir şekilde bavulunu açmadığını dile getiren genç kadın kıyafetlerinin arasında yürüyen bir örümceği fark etti. Kıyafetlerinin arasından süzülerek dışarı hareket eden örümceği görünce büyük bir panik yaşayan kadın o anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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HAVAYOLU ŞİRKETİNİ ARADI

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Bavulunda örümceği gördükten sonra havayolu şirketini arayarak durumu şikayet eden kadın gönderisine, “Sanırım Kıbrıs’tan eve bavulumla bir tarantula getirmiş olabilirim” notunu ekledi.

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Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medya popüler olmayı başarırken kullanıcılar yorumlar aynı şeyin kendi başlarına gelmesi durumunda nasıl tepki vereceklerini de paylaştı. Duruma empati yapan bir sosyal medya kullanıcısı kadının gönderisine, “Korkudan ölürüdm” yorumunu yaptı. Durumu şakayla karşılayan bir başka kullanıcı ise “Onu olduğu yerde bırakıp evi terk ederdim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kıbrıs
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