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Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Siyahi Müslüman öğrenci dövülürken sessiz kaldılar

22.03.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde kız öğrenciler arasında yaşanan bir kavganın görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde beyaz bir genç kızın siyahi Müslüman öğrenciyi dövdüğü anlarda çevresindeki herkes müdahale etmeden izlemeyi tercih etti. Ancak siyahi başka bir öğrencinin aynı şeyi yapması üzerine ortalık ayağa kalktı.

Amerika’nın Florida eyaletindeki bir ortaokulun yemekhanesinde yaşanan olay sosyal medyadan tepki topladı. Beyaz bir öğrencinin siyahi Müslüman bir başka kız öğrenciye uyguladı şiddet dakikalarca cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Diğer öğrencilerin kahkaha sesleri ve alaylarıyla devam eden şiddet sırasında darp edilen öğrenciye kimsenin yardım etmemesi gözlerden kaçmadı. Videonun devamında ise başka bir siyahi öğrenci şiddeti durdurmak için olaya dahil oldu. Bunun üzerine okul yetkililerinden bir kişi beyaz öğrenciyi kurtulmak için “dur” diyerek tepki gösterdi.

TEPKİLER PEŞİ SIRA GELDİ

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Videonun sosyal medyada kısa sürede popüler olmasından sonra dünyanın her yerinden kullanıcılar yaşananlara tepki gösterdi. Videoyu izleyen pek çok kullancısı din, dil ve ırk ayrımına tepki göstererek kızların başta tepki göstermemesine sert çıktı.

Sosyal medya tepkilerinden sonra bir de Müslüman sivil haklar ve savunma örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR-Florida) Florida şubesi ortaokulda yaşanan olaylara tepki gösteren bir açıklama yayınladı.

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“KINANMASINI GÖRMEK İSTİYORUZ”

CAIR-Florida'nın Central Florida Bölge Koordinatörü Lara Abu Ghannam yaptığı açıklamada, “CAIR-Florida, ortaokulda genç bir Müslüman kız öğrenciye yapılan saldırıyı öğrendiğinde çok öfkelendi. Bu genç öğrenciye yapılan fiziksel saldırının yanı sıra, saldırıya tanık olanların alay etmesi ve gülmesi ve yöneticilerin dikkat çekici bir şekilde müdahale etmemesinden rahatsızlık duyuyoruz. Şiddeti tasvip etmesek de, diğerleri gülerken sınıf arkadaşını savunmak için devreye giren tek cesur öğrenciyi takdir ediyoruz” dedi.

Eğitim merkezlerindeki zorbalığa son verebilmek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren CAIR-Florida Bölge Koordinatörü, “CAIR-Florida, eğitim merkezlerimizdeki zorbalığı ortadan kaldırmak için çalışmaya devam ediyor. Bu korkunç olayla ilgili derhal soruşturma açılması için okul yetkilileriyle temasa geçtik. Bu şiddetli zorbalık saldırısını başlatmaya dahil olan yöneticilerin ve öğrencilerin kınanmasını görmek istiyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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