Sosyal medyada vücudunun şeklini eleştirdiler! Cevabını sert bir şekilde verdi

Vücut pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni Karina Irby, 1.2 milyon takipçisi dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyada yaratılan kusursuz beden ölçülerinin ve güzelliğin gerçeği yansıtmadığını savunan Irby, genellikle filtre ile photoshop uygulamalarından uzak paylaşımlar yapıyor. Düzenlenmemiş enstantenelerini yayınlarken kendisini ve bedenini sevmeye yönelik adımlar attığını belirten Irby, yinede sosyal medya kullanıcıların olumsuz eleştirilerinin hedefi olmaktan kaçamadı.

OLUMSUZ YORUMLARA SESSİZ KALMADI

Avustralyalı sosyal medya fenomeni son paylaşımında görüşüne dair yapılan olumsuz yorumlara cevap vermeyi tercih etti. Fotoğraflarında sıklıkla vücut şekline ilişkin yorumlar yapıldığından söz eden Irby, “Garip vücut şekli mi? Kiloluyum ama garip şekilli değilim” diyerek cevap verdi.

Sosyal medyanın her geçen gün daha da vahşi bir yere dönüştüğünden söz eden Irby, olumsuz yorumlara inat bikinili bir fotoğrafını yayınladı. Göbeğini takipçilerine göstermekten endişelendiğimi ifade eden Irby, “Sosyal medya vahşi bir yer. Herkesin size özgürce bedeniniz hakkın fikir ve geri bildirimde bulunabileceği bir yer. Üstelik bunu istemeseniz bile yapmaya devam ediyorlar” dedi.



