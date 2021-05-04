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  4. Sosyal medyadaki akıma o da uydu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı

Sosyal medyadaki akıma o da uydu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı

04.05.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'a damgasını vuran "#20liyaşlarchallenge" akımına katıldı. Esprili bir paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, gençlik fotoğrafı yerine ünlü Hollywood oyuncusu Marlon Brando'nun gençlik fotoğrafını koydu.

Sosyal medyadaki akıma o da uydu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #20liyaşlarchallenge akımına katılmak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü.

MARLON BRANDO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Selçuk'un 'Kendi fotoğrafım' diye paylaştığı fotoğraf Marlon Brando'ya ait çıktı. Selçuk'un esprili paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.


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Ziya Selçuk Marlon Brando Milli Eğitim Bakanı

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