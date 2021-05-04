Sosyal medyadaki akıma o da uydu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Marlon Brando paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, #20liyaşlarchallenge akımına katılmak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı fotoğrafa, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü.

MARLON BRANDO'NUN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Selçuk'un 'Kendi fotoğrafım' diye paylaştığı fotoğraf Marlon Brando'ya ait çıktı. Selçuk'un esprili paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış :) #20liyaslarchallenge pic.twitter.com/wxol3drmj0 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 4, 2021



