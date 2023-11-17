Sosyal medyadan anlatınca herkesi şaşkına çevirdi! "Odamda mum yaktığım için karbon monoksit zehirlenmesi yaşadım"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Moore, odasında bulunan kokulu mumlar nedeniyle zehirlendiğini itiraf etti. 800 bini aşkın izlenmeye ulaşan Moore, "Odamda 5 mum yaktı. Kapı kapalıyken bütün gün 10 saatten fazla yandılar ve onları söndürdüğümde kapı kapalıyken uyudum. Vücudumun düştüğünü hissettim. Bedenimin ayrıldığını, sanki benden iki tane varmış gibi hissettim" dedi.

"BİR ŞEYLER ÇOK YANLIŞTI"

Kalp atışlarının hızlandığını hissettiğinde korkarak ailesinin yanına gittiğini belirten Moore, "Annemle babamı 'Hastaneye gitmem gerekiyor' diyerek uyandırdım. Bir şeyler çok yanlıştı. Konuşmayı unuttuğumu hissettim. Bulanıklık ve çift görme, nefes darlığı ile göğüs ağrısı gibi semptomlar yaşadım. Hastaneye gittiğimde doktorlar kan basıncımın çok yüksek olduğunu söyledi" dedi.

Moore, semptomları ortadan kalkana kadar birkaç saat boyunca oksijen makinesine bağlı kaldığını söyledi.

UZMANI DA UYARDI

Deakin Üniversitesi'nde profesör olan Avustralyalı araştırmacı Dr. Svetlana Stevanoviç de kokulu mumların yakılmasına karşı uyarıda bulunuyor. Stevanoviç bu yılın başlarında yerel 7News kanalına yaptığı açıklamada, "Mumlar ve yayılan herhangi bir koku, uçucu organik bileşiklerin ve ayrıca havada kalan küçük parçacıkların emisyonuyla ilişkilidir. Yanma sürecinde partiküller saldığı için doğrudan ciğerleri etkiler. Bunun bir dizi farklı olumsuz sağlık etkisine neden olduğu iyi bilinmektedir" diye konuştu.







