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    4. Okyanusun dibindeki 570 milyar TL'lik hazine kimin olacak? Tonlarca altın, gümüş, zümrüt kriz yarattı... "Kutsal kase" deniliyordu

    Okyanusun dibindeki 570 milyar TL'lik hazine kimin olacak? Tonlarca altın, gümüş, zümrüt kriz yarattı... "Kutsal kase" deniliyordu

    07.11.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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    Kolombiya hükümeti, 1708 yılında batan 20 milyar dolar (yaklaşık 570 milyar TL) değerinde hazineyi barındırdığına inanılan üç asırlık batık gemi "Kutsal Gemi Enkazını" (İspanyol kalyonu San Jose) kurtarma görevi başlattı. Ancak batık gemi enkazındaki hazinenin kime ait olacağı konusunda krizin yaşandığı belirtildi.

    İspanyol kalyonu San Jose, 8 Haziran 1708'de İspanyol Veraset Savaşı'nda İngiliz donanması tarafından Kolombiya'nın Cartagena limanı açıklarında batırılmıştı. 1698 yılında Dük Arístides Eslava tarafından inşa edilen gemi, İspanya'nın hazine filosunun amiral gemisiydi. Savaş sırasında San Jose, mücevherler ve değerli metaller taşıyarak düzenli olarak Peru ile İspanya arasında seyahat ediyordu. 1708'deki son yolculuğunda San Jose, İngilizlerin açtığı ateş sonucu barut şarjörü patlayınca büyük hasar ve 600 kişilik mürettebattan sadece 11 kişi hayatta kaldı. Geminin içindeki hazinesiyle birlikte battığı söylendi.

    YERİ BİLİNMİYORDU

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    Geminin , 200 ton gümüş, zümrüt ve 11 milyon altın paranın da aralarında bulunduğu büyük miktarda hazineyle birlikte battığı düşünülüyor. Enkaz, tam yeri bilinmediği için yıllarca efsane olarak kaldı. San Jose, 2015 yılında donanma dalgıçlarından oluşan bir ekip tarafından okyanus yüzeyinin yaklaşık 3.100 feet altında keşfedildi. Elde edilen görüntülerde geminin enkazında hazinenin ilk günkü gibi korunduğu belirtildi.

    ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

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    Kolombiya hükümeti, geminin Başkan Gustavo Petro'nun görev süresinin 2026'da sona ermesinden önce su üstüne çıkarılacağını söyledi.Ancak bir davaya göre, değeri 4 ila 20 milyar dolar arasında olduğu tahmin edilen devasa altın, gümüş ve zümrüt hazinesinin mülkiyeti gizemini koruyor.

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    Glocca Morra adlı bir ABD kurtarma konsorsiyumu, 1981 yılında San Jose'nin yerini bulduğunu iddia etti, ancak Kolombiya hükümeti kalyonu 2015 yılında bir dalgıç ekibiyle birlikte farklı bir konumda bağımsız olarak bulduğunu iddia ederek buna itiraz etti ve bu sır olarak kaldı.

    Glocca Morra, Kolombiya hükümetinin kendisine 10 milyar dolar borcu olduğunu iddia etti ve gemi enkazının koordinatlarını Kolombiyalı yetkililere devrettiğini söyledi. Şirket, Kolombiya hükümetine 10 milyar dolar değerindeki hazinenin yarısı için dava açıyor ve Bloomberg'e göre tahkim davası şu anda Londra'da görülüyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kolombiya hazine

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