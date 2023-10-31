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    4. TikTok akımının sonu fena bitti! Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü... Kısa sürede sosyal medyanın gündeminer yerleşti

    TikTok akımının sonu fena bitti! Dudaklarına yapıştırıcı sürüp kocasını öptü... Kısa sürede sosyal medyanın gündeminer yerleşti

    31.10.2023 13:22 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada her geçen gün yeni bir akım ortaya çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyadaki kullanıcıların yakından takip ettiği akımlara bir yenisi daha eklendi. İsmi açıklanmayan bir kadın dudaklarına yapıştırıcı sürerek eşini öptü. O anlar sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede TikTok'un trendleri arasındaki yerini aldı. Bir kadının dudaklarına yapıştırıcı madde sürdükten sonra kocasını öptüğü anları videoya alarak sosyal medyadan paylaşması ilgi çekti. Kadın ve adamın dudakları birbirine yapışırken benzer şekilde akımı deneyenlerin de olduğu belirtildi.

    YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bunu yapmanıza gerek var mıydı?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunun akıma dönüşmesi son derece riskli" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya tiktok

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