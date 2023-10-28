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    4. Almanya'da büyük ikramiyeyi kazanan Türk'ün sosyal medya paylaşımı gündem yarattı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

    Almanya'da büyük ikramiyeyi kazanan Türk'ün sosyal medya paylaşımı gündem yarattı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

    28.10.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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    Almanya’nın Dortmund şehrinde yaşayan “Çiko” lakabıyla bilinen Türk asıllı Kürşat Yıldırım 10 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazanarak dünya manşetlerindeki yerini almıştı. Yıldırım ve kız arkadaşı Candice, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla gündem yarattı. Kız arkadaşının paraya burnunu sildiği anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Almanya'daki lotodan yaklaşık 10 milyon euroluk büyük ikramiyeyi kazanan Türk asıllı Kürşat Yıldırım sosyal medyadaki popülerliğini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Son olarak sevgilisi Candice ile kamera karşısıan geçen Yıldırım, kız arkadaşının burnunu paraya silerek ağladığı anlarda onu teselli etmek için yanında durdu. Yıldırım ve kız arkadaşının paylaşımı ilgi çekti.

    SOSYAL MEDYA Tİ'YE ALDI

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    Yıldırım'ın kız arkadaşı Candice, üzgün gibi hareket ettiği videoda 500 euroluk (yaklaşık 14 bin 884 TL) banknota burnunu sildi. Candice bir yandan da hayatına isyan ederek, "Dünya bana çok kötü davranıyor. Sosyal medya benden nefret ediyor" diyerek sosyal medya kullanıcılarıyla alay etti. Sevgilisine mendili olup olmadığını soran Candice, Yıldırım'ın cebinden çıkan banknotları almaya devam etti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının kendisini eleştirmesini ciddiye almadığını söyleyen Candice, "Nefret edenlere sesleniyorum. Yapmayı sevdiğiniz şeyi yapın. Piyangodan sadece 13 ay sonra servetinin büyük bir kısmını çarçur ettiği için onu eleştirenlere cevap olarak çekildi" ifadelerini kullandı.

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    Almanya loto

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