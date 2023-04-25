Sosyal medyadan duyurmuştu! Oğan TRT'nin önüne gitti, RTÜK Başkanı ile görüştü

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medyadan dün yaptığı açıklamada "Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim" demişti.

OĞAN, TRT VE RTÜK'ÜN ÖNÜNE GİTTİ

Oğan, bugün sabah saatlerinde önce Ankara'daki TRT binasının önüne gitti. Oğan ve beraberindekiler daha sonra RTÜK önüne geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önünde açıklama yaptı.

"SİNAN OĞAN'A KARŞI BİR GAREZİNİZ Mİ VAR?"

Oğan, RTÜK önündeki konuşmasında şunları söyledi:

“Siz işinizi yapıyorsunuz, biz işimizi yapıyoruz. Ve bizim yaptığımız işi topluma duyurmakla görevli olan RTÜK işini yapmıyor. RTÜK Yasası ortada ve RTÜK Başkanı yasayı uygulamıyor. Buradan soruyorum RTÜK Başkanı’na. Sayın Başkan, 111 bin 506 vatandaşın oyunu, imzasını siz imzadan saymıyor musunuz? YSK’nın Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Sinan Oğan’ı siz, Cumhurbaşkanı adayından saymıyor musunuz? Sizin Sinan Oğan’a karşı bir gareziniz mi var? Televizyonlara yetkinizi kullanarak neden Sinan Oğan’a yer verilmediğini söylemiyorsunuz? Allah’tan korkun be, Allah’tan korkun. Sizin göreviniz, televizyon kanallarının yayınlarını alıp önünüze koyup, herkese eşit davranılmasını sağlamak değil mi? Neden görevinizi yapmıyorsunuz?

RTÜK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Oğan RTÜK önündeki açıklamasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştü.

