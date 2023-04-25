HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadan duyurmuştu! Oğan TRT'nin önüne gitti, RTÜK Başkanı ile görüştü

Sosyal medyadan duyurmuştu! Oğan TRT'nin önüne gitti, RTÜK Başkanı ile görüştü

25.04.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata İttifakı cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, dün yaptığı açıklamada kendilerine yer vermedikleri için TRT'yi protesto edeceğini açıklamıştı. Sabah saatlerinde Ankara'daki TRT binasının önüne giden Oğan ve beraberindekiler, daha sonra RTÜK önüne geçti. RTÜK önünde açıklamalar yapan Oğan, ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştü.

Sosyal medyadan duyurmuştu! Oğan TRT'nin önüne gitti, RTÜK Başkanı ile görüştü

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sosyal medyadan dün yaptığı açıklamada "Yarın saat 11.00'de TRT Genel Müdürlüğü önünde; bizlere yer verme zorunluluğu olmasına rağmen yer vermeyen TRT'yi protesto edeceğim" demişti.

OĞAN, TRT VE RTÜK'ÜN ÖNÜNE GİTTİ

Oğan, bugün sabah saatlerinde önce Ankara'daki TRT binasının önüne gitti. Oğan ve beraberindekiler daha sonra RTÜK önüne geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önünde açıklama yaptı.

2

"SİNAN OĞAN'A KARŞI BİR GAREZİNİZ Mİ VAR?"

Oğan, RTÜK önündeki konuşmasında şunları söyledi:

“Siz işinizi yapıyorsunuz, biz işimizi yapıyoruz. Ve bizim yaptığımız işi topluma duyurmakla görevli olan RTÜK işini yapmıyor. RTÜK Yasası ortada ve RTÜK Başkanı yasayı uygulamıyor. Buradan soruyorum RTÜK Başkanı’na. Sayın Başkan, 111 bin 506 vatandaşın oyunu, imzasını siz imzadan saymıyor musunuz? YSK’nın Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Sinan Oğan’ı siz, Cumhurbaşkanı adayından saymıyor musunuz? Sizin Sinan Oğan’a karşı bir gareziniz mi var? Televizyonlara yetkinizi kullanarak neden Sinan Oğan’a yer verilmediğini söylemiyorsunuz? Allah’tan korkun be, Allah’tan korkun. Sizin göreviniz, televizyon kanallarının yayınlarını alıp önünüze koyup, herkese eşit davranılmasını sağlamak değil mi? Neden görevinizi yapmıyorsunuz?

RTÜK BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Oğan RTÜK önündeki açıklamasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile görüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayraktar Kızelma bir ilke imza attı! TEKNOFEST'e uçarken çarpıcı görüntüler: Bayraktar Akıncı TİHA eşlik ettiBayraktar Kızelma bir ilke imza attı! TEKNOFEST'e uçarken çarpıcı görüntüler: Bayraktar Akıncı TİHA eşlik etti
Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı! Seçime 20 gün kala son anketin sonuçları paylaşıldı!
Heyecanlandıran keşif! Vatandaşlar buldu, gören telefona sarıldıHeyecanlandıran keşif! Vatandaşlar buldu, gören telefona sarıldı
Anahtar Kelimeler:
seçim Sinan Oğan

En Çok Okunan Haberler

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

600 bin TL'lik otomobil 333 bine alınacak...

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

İlçenin ‘en değerli arazisini’ alan Arap yatırımcıya kötü haber!

O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'

O toplantı çok konuşuldu! Canlı yayında sordu: '5 aydır nerede bu adam?'

21 ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var...

21 ilde terör operasyonu! Onlarca gözaltı kararı var...

İlginizi Çekebilir

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti ve...

BBG Tarık son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etti ve...

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Sahnede iddialı dekoltesiyle kalça dansı yaptı! Akla o sözleri geldi

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.