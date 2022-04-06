Sosyal medyadan erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi geçmeniz gerekiyor”

Gabby isimli TikTok kullanıcısının gönderisi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri olmayı başardı. 150 binden fazla görüntüleme alan gönderisi de Gabby, hayranlarına kendisiyle sevgili olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken kurallardan söz etti.

“HESABI ÖDEMESİ GEREKİYOR”

Miami’de yaşayan Gabby’in listesi ilk buluşmada erkeğin hesabı ödemesi gerektiğini söyleyen bir maddeyle başlıyor. Gabby, “İlk buluşmada mutlaka 1000 doların üzerinde bir hesap gelmesini sağlıyorum. Bunu karşımdaki kişinin ödemesini beklerim. Çünkü kadınlarn ilk buluşmada hesap ödememesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Erkeklerin modern zaman şövalyesi olması gerektiğini savunna Gabby, erkeklere seslenerek, “Güvenlik her zaman önemli bir madde olarak kalacak. Beni eve bırakmasını beklerim. Eğer arabası yoksa benim güvenli bir şekilde eve dönmemi sağlaması gerekiyor” diye konuştu.



