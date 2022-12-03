Sosyal medyadan isyan etti! “Instagram seksi fotoğraflarımı siliyor”

Hayatını kendisini oyuncak bebeğe dönüştürmeye adayan bir kadın Instagram hesabı askıya alındığını için isyan etti. İngiltere’nin Dorset şehrinde yaşayan 31 yaşındali Alica Amira fiziksel hedeflerine ulaşmak için defalarca estetik ameliyat oldu ve estetik prosedürlerin sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımları sayesinde binlerce takipçiye ulaştı. Ancak Instagram’ın paylaşımları nedeniyle profilini askıya aldığını iddia eden Amira sansüre yedek hesabından isyan etti.

“ARTIK DAYANAMIYORUM”

Defalarca Instagram’da yeni hesap açmak zorunda kaldığını dile getiren Amira, “Üçüncü ana hesabım dün silindi. Instagram seksi fotoğraflarımı siliyor. Bu yüzden yedek hesabımdan paylaşım yapıyorum. Artık dayanamıyorum. Sansüre dayanamıyorum. İfade özgürlüğü diye bir şey kalmadı. Bu çok üzücü” dedi.

Amira’nın paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı uygulanan sansürü eleştirirken diğer bir kısmı ise toplumsal kuralları hatırlattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu beden var olmalıdır” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle profiller özgür bırakılmalı. Paylaşımların sansürlenmesini doğru bulmuyorum” yorumunu yaptı.