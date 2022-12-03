Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyadan isyan etti! “Instagram seksi fotoğraflarımı siliyor”

Sosyal medyadan isyan etti! “Instagram seksi fotoğraflarımı siliyor”

03.12.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen İsveçli olan ve Birleşik Krallık’ta yaşayan 31 yaşındaki Alicia Amira Instagram hesabındaki paylaşımları nedeniyle defalarca hesabının askıya alındığını söyledi. Sosyal medyanın ifade özgürlüğünü kısıtladığını dile getiren Amira duruma isyan etti.

Sosyal medyadan isyan etti! “Instagram seksi fotoğraflarımı siliyor”

Hayatını kendisini oyuncak bebeğe dönüştürmeye adayan bir kadın Instagram hesabı askıya alındığını için isyan etti. İngiltere’nin Dorset şehrinde yaşayan 31 yaşındali Alica Amira fiziksel hedeflerine ulaşmak için defalarca estetik ameliyat oldu ve estetik prosedürlerin sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımları sayesinde binlerce takipçiye ulaştı. Ancak Instagram’ın paylaşımları nedeniyle profilini askıya aldığını iddia eden Amira sansüre yedek hesabından isyan etti.

“ARTIK DAYANAMIYORUM”

2

Defalarca Instagram’da yeni hesap açmak zorunda kaldığını dile getiren Amira, “Üçüncü ana hesabım dün silindi. Instagram seksi fotoğraflarımı siliyor. Bu yüzden yedek hesabımdan paylaşım yapıyorum. Artık dayanamıyorum. Sansüre dayanamıyorum. İfade özgürlüğü diye bir şey kalmadı. Bu çok üzücü” dedi.

1

Amira’nın paylaşımından sonra sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı uygulanan sansürü eleştirirken diğer bir kısmı ise toplumsal kuralları hatırlattı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu beden var olmalıdır” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle profiller özgür bırakılmalı. Paylaşımların sansürlenmesini doğru bulmuyorum” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

 Göğüslerinin toplamı bir bisikletle aynı ağırlıkta! Servet harcadı

Göğüslerinin toplamı bir bisikletle aynı ağırlıkta! Servet harcadı

Şehrin en işlek caddesinde bir anda soyunmaya başladılar

Şehrin en işlek caddesinde bir anda soyunmaya başladılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duştan paylaştı! Sosyal medya alt üst olduDuştan paylaştı! Sosyal medya alt üst oldu
Kiraladığı seks işçisini öldürüp petrol varilinde yaktı!Kiraladığı seks işçisini öldürüp petrol varilinde yaktı!
11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti11 kez cinsel ilişkiye girdiler! Sonu feci bitti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram sansür

En Çok Okunan Trend Haberler

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Görüntüsü şaşkına çevirdi

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Görüntüsü şaşkına çevirdi

Şehrin en işlek caddesinde bir anda soyunmaya başladılar

Şehrin en işlek caddesinde bir anda soyunmaya başladılar

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İlginizi Çekebilir

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.