Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çevredekilere aldırış etmediler! Bir anda şehrin en işlek caddesinde soyunmaya başladılar

Çevredekilere aldırış etmediler! Bir anda şehrin en işlek caddesinde soyunmaya başladılar

02.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Bölgesi'nin bir şehri olan Malaga ilginç anlara sahne oldu. Şehrin en kalabalık caddelerinden birinde modeller çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden bir anda soyunmaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasından sonra yetkililer cüretkar fotoğraf çekimi hakkında soruşturma başlattı.

Çevredekilere aldırış etmediler! Bir anda şehrin en işlek caddesinde soyunmaya başladılar

Malaga’nın Costa del Sol caddesinde kabalık arasında bir grup iç çamaşırlı model moda çekimi yapmaya başladı. İç çamaşırlarını çıkartarak kameranın karşısında poz veren modeller kendilerini izlemek için toplanan kalabalığa aldırış etmedi. Kalabalıktan eleştiri seslerinin yükselmesi üzerine bir kişi o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Belediye yetkilileri, izin verilmediğini kabul ettikten sonra, cüretkar fotoğraf çekimi hakkında acil bir soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

1

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çocukların ve ailelerin olduğu bir sokakta bu tarz bir fotoğraf çekiminin yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sokaklarda çocukların ve ailelerin önünde böyle bir şeyin olması utanç verici” yorumunu ekledi.

2

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, Günün bu saatinde halka açık bir sokakta böyle bir şey yapmak kesinlikle kabul edilemez. Polis aranmalıydı” yorumunu yaptı. Sokakta kadınlara tezahürat yapan kişileri eleştiren üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Orta Çağ’da yaşadıklarına emin edebilirim. Acaba ne kadar süredir çıplak kadın görmüyorlar” dedi.

İlginizi Çekebilir

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler

Eyfel Kulesi’nin önüne taksiyi park edip yetişkin filmi çektiler

 Üstünü çıkarttığı yarı çıplak pozuyla yıktı geçti

Üstünü çıkarttığı yarı çıplak pozuyla yıktı geçti

 Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üstünü çıkarttığı yarı çıplak pozuyla yıktı geçtiÜstünü çıkarttığı yarı çıplak pozuyla yıktı geçti
Hastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptıHastaneye kabul edilmedi! Sokak ortasında doğum yaptı
Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"Böyle sokak röportajı görülmedi! "Saat 6'da gel, beraber olalım"
Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf İspanya çekim

En Çok Okunan Trend Haberler

Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı

Herkes onu kadın zannetmişti! 14 yaşındaki kıza tecavüz edince...

Herkes onu kadın zannetmişti! 14 yaşındaki kıza tecavüz edince...

Cesur paylaşım! Bu kez bikinisinin altı küçük gelince...

Cesur paylaşım! Bu kez bikinisinin altı küçük gelince...

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.