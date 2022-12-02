Çevredekilere aldırış etmediler! Bir anda şehrin en işlek caddesinde soyunmaya başladılar

Malaga’nın Costa del Sol caddesinde kabalık arasında bir grup iç çamaşırlı model moda çekimi yapmaya başladı. İç çamaşırlarını çıkartarak kameranın karşısında poz veren modeller kendilerini izlemek için toplanan kalabalığa aldırış etmedi. Kalabalıktan eleştiri seslerinin yükselmesi üzerine bir kişi o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Belediye yetkilileri, izin verilmediğini kabul ettikten sonra, cüretkar fotoğraf çekimi hakkında acil bir soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü çocukların ve ailelerin olduğu bir sokakta bu tarz bir fotoğraf çekiminin yapılmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Sokaklarda çocukların ve ailelerin önünde böyle bir şeyin olması utanç verici” yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, Günün bu saatinde halka açık bir sokakta böyle bir şey yapmak kesinlikle kabul edilemez. Polis aranmalıydı” yorumunu yaptı. Sokakta kadınlara tezahürat yapan kişileri eleştiren üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Orta Çağ’da yaşadıklarına emin edebilirim. Acaba ne kadar süredir çıplak kadın görmüyorlar” dedi.