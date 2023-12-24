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    4. Sosyal medyadan paylaşımı gündem yarattı! "Zengin koca nasıl bulunur?" sorusunun cevabını tek tek verdi

    Sosyal medyadan paylaşımı gündem yarattı! "Zengin koca nasıl bulunur?" sorusunun cevabını tek tek verdi

    24.12.2023 07:48 | Son Güncelleme:
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    ‘Luxurysuyilmaz’ isimli hesaptan paylaşımlar yapan genç kadın daha öncesinde Arap prens ile sevgili olmanın yollarını ve bir milyoner sevgilinin olumsuz yönlerini anlattığı videolar sayesinde popüler olmuştu. Kısa sürede fenomene dönüşen genç kadın bu kez "Zengin koca nasıl bulunur?" sorusuna cevap verdi. Paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşımı gündem yarattı! "Zengin koca nasıl bulunur?" sorusunun cevabını tek tek verdi

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken ‘Luxurysuyilmaz’ isimli isimli kullanıcı hayranlarına zengin koca bulmanın püf noktalarını anlattığı bir paylaşım yaptı. Paylaşımının açıklamasında kısmında zengin koca bulmanın adımlarını madde madde anlatınca sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

    SOSYAL MEDYA KONUŞTU

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    Zengin eş bulmanın maddelerini tek tek anlatan genç kadın, "Arzulanan biri olun. Klişelere inanmayın. Kendinize saygı duyun. Erkeğinizi bulduktan sonra onu yakalayın. Takıldıkları yerlere sık sık uğrayın. Zengin erkeklerin gitmekten hoşlandığı yerleri tercih edin. Müzayedelere gidin. Zengin insanların pahalı hobileri olduğunu unutmayın. Yardım derneklerinin düzenlediği etkinliklerine katılın. Oraya gittiğinizde tanımadığınız insanlarla konuşmaya hazırlıklı olun. Doğru yerlerde yeni arkadaşlar edinmeniz varlıklı bir insanla evlenme şansınızı arttıracaktır." dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadının paylaşımına tepki gösterdi ve yorum bölümüne adeta akın etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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