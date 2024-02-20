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    4. Sosyal medyadan tanıştığı erkekle buluşmaya gitti! Kabusu yaşadı... Tacize uğradı, boğazını sıktı: 'Beni tenha yerlere götürmeye çalıştı'

    Sosyal medyadan tanıştığı erkekle buluşmaya gitti! Kabusu yaşadı... Tacize uğradı, boğazını sıktı: 'Beni tenha yerlere götürmeye çalıştı'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.02.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'eeyloss_' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kız sosyal medyadan tanıştığı bir erkekle buluştuğu sırada yaşadığı korku dolu anları anlattı. Eylül isimli genç kız uzun süre sosyal medyadan konuştuğu erkekle buluştuğunda taciz edildiğini ve boğazının sıkıldığını söyledi. Olayı anlatan genç kızın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

    Eylül isimli genç bir kızın TikTok'tan yaptığı paylaşımı kısa sürede viral oldu. Sosyal medyadan tanıştığı bir erkekle buluştuğunu dile getiren genç kız, "Ben bir çocukla konuşmaya başladım. Biraz keko tipliydi ama konuşma tarzı çok kibardı. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmedim. Biz uzun bir süre konuştuktan sonra benimle buluşmak istedi kabul ettim. Buluşma saati yaklaştığında kötü hissetmeye başladım. İçime bir şey olacakmış hissi geldi. Biz buluştuk. Beni tenha yerlere doğru götürmeye başladı. Ben fark edince 'Parka gidelim' dedim" diyerek olayı anlattı.

    "BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

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    Parka gittiklerinde bir banka oturduklarını ve yanındaki kişinin rahatsız olduğunu söylemesine rağmen kendisini öptüğünü dile getiren Eylül, "O an direkt eve gitmem lazımdı ama gitmedim. Sonra biz parka geçtik. Bu sürekli beni öpmeye başladı. Ben rahatsız olduğumu söyleyip hep çekildim. Ben de onunla hiç ilgilenmedim. Göğüslerime ellemeye başladı. Rahatsız olduğunu ve istemediğimi söyledim. Özel bölgeme ellemeye başladı. Kalkmaya çalıştım. İkimizde ayağa kalktık. Beni boğazımdan tutup ittirdi. 'Gitmek istiyorum' dedim ve boğazımı sıkıp bana bağırdı. Yanağımı ısırdı. Arkadaşlarımdan yardım isteyerek ondan kaçtım. Beni ölümle dahi tehdit etti" ifadelerini kullandı.

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    Genç kızın yaşadığı taciz anları sosyal medyadan paylaşmasından sonra kullanıcılar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bunu polise bildirmelisin. Umarım yapmışsındır" yorumunu ekledi. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İlk andan itibaren zorbalık yapmış" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya taciz
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