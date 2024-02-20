Sosyal medyadan tanıştığı erkekle buluşmaya gitti! Kabusu yaşadı... Tacize uğradı, boğazını sıktı: 'Beni tenha yerlere götürmeye çalıştı'

Eylül isimli genç bir kızın TikTok'tan yaptığı paylaşımı kısa sürede viral oldu. Sosyal medyadan tanıştığı bir erkekle buluştuğunu dile getiren genç kız, "Ben bir çocukla konuşmaya başladım. Biraz keko tipliydi ama konuşma tarzı çok kibardı. Hiç böyle bir şey olacağını düşünmedim. Biz uzun bir süre konuştuktan sonra benimle buluşmak istedi kabul ettim. Buluşma saati yaklaştığında kötü hissetmeye başladım. İçime bir şey olacakmış hissi geldi. Biz buluştuk. Beni tenha yerlere doğru götürmeye başladı. Ben fark edince 'Parka gidelim' dedim" diyerek olayı anlattı.

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Parka gittiklerinde bir banka oturduklarını ve yanındaki kişinin rahatsız olduğunu söylemesine rağmen kendisini öptüğünü dile getiren Eylül, "O an direkt eve gitmem lazımdı ama gitmedim. Sonra biz parka geçtik. Bu sürekli beni öpmeye başladı. Ben rahatsız olduğumu söyleyip hep çekildim. Ben de onunla hiç ilgilenmedim. Göğüslerime ellemeye başladı. Rahatsız olduğunu ve istemediğimi söyledim. Özel bölgeme ellemeye başladı. Kalkmaya çalıştım. İkimizde ayağa kalktık. Beni boğazımdan tutup ittirdi. 'Gitmek istiyorum' dedim ve boğazımı sıkıp bana bağırdı. Yanağımı ısırdı. Arkadaşlarımdan yardım isteyerek ondan kaçtım. Beni ölümle dahi tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Genç kızın yaşadığı taciz anları sosyal medyadan paylaşmasından sonra kullanıcılar gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bunu polise bildirmelisin. Umarım yapmışsındır" yorumunu ekledi. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, "İlk andan itibaren zorbalık yapmış" yorumunda bulundu.







