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Sosyal medyadan yaptığı itirafla gündem yarattı! “Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

19.04.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Xehli G’ kullanıcı adıyla tanınan Rochelle Garett isimli bir kadın yaptığı itirafla herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. 22 yaşındaki TikToker, dil ve damağı birbirine bağlayan doku olan lingual frenulumunun kesildiğini açıkladı. Böylece Garett, daha iyi öpüştüğünü iddia ederek dikkatleri çekti.

Sosyal medyadan yaptığı itirafla gündem yarattı! “Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Sosyal medyada ‘Xehli G’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Rochelle Garett isimli bir kadın çocukluğundan beri dil frenulumunun normalden daha kısa olduğunu ve bu durumun konuşmasını doğrudan etkileyen bir rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti. Doktorların çocukluk döneminden itibaren lingual frenulumunun bir kısmının kesilmesine yönelik ameliyatı tavsiye ettiğini söyleyen Garett, yıllar sonra olduğu cerrahi operasyonu anlatınca TikTok’ta gündem yarattı.

“BUNDAN DAHA FAZLA HEYECANLAMAZDIM”

kapuu

Ağız probleminin onu güvensiz hale getirdiğini ifade eden Garett, “Konuşmam farklı olduğu için çocukken hep zorbalığa uğradım. Sosyal medyada içerik üretmeye başladığımda da aynı şekilde bu konuya dair çok yorum aldım. Bu sorun benim özgüvenimi etkileyince cesaretimi toplayarak ameliyata karar verdim. Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum. Hayatımda her şey çok yolunda” dedi.

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