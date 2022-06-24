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Sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu! İsyan etti: Otel havlusu küçük geldi

24.06.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta Molly Clipsham ismiyle paylaşım yapan bir kadın tatilde yaşadığı ilginç bir deneyimden söz ettiği videosuyla kısa sürede popüler olmayı başardı. TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Clipsham otel havlularının vücudunu saracak kadar büyük olmadığını göstererek duruma isyan etti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım olay oldu! İsyan etti: Otel havlusu küçük geldi

Molly Clipsham isimli bir sosyal medya kullanıcısı otellerde her beden ölçüsüne uygun olarak havlu bulunmadığını kendi deneyimini paylaşarak göstermeyi tercih etti. TikTok gönderisinde duştan yeni çıktığı ve havlusuyla kendisini örtmeye çalıştığı anları yayınlayan Clipsham, “Bana fazla kilo olduğunu söylemeden tatilde olduğunu göster.” notunu ekledi.

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK TOPLADI

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Otellerdeki havluların standart beden ölçüleri için uygun olduğunu belirten Clipsham, “Beni düzgün bir şekilde örtecek havlu bulamıyorum. Bu yüzden mutlaka vücudumun bir bölümü açıkta kalıyor. Teşekkürler tatil” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise benzer sorunu yaşadıklarını ifade ederek Clipsham’ın gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı Clipsham’in gönderisine, “Bu benim günümü güzelleştirdi” yorumunu yaptı. Bir diğeri ise, “Tavsiye için teşekkürler tatile giderken kendi havlumu almalıyım” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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