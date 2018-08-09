Sosyal medyanın fenomen şefi CZN Burak'tan yemek tüyoları

Tarifi dikkatlice okuyun
Düşündüğünüz yemeği ilk defa yapacaksanız yemek tarifini mümkünse iki kere tüm aşamalarını anladığınızdan emin olarak okuyun. Yemeğiniz tavada pişmekteyken bir adımı atladığını fark etmek veya acele ederken diğer içeriği unutmak pek hoş olmayacaktır. Tarife göre gerekli malzemelerinizin olup olmadığını belirlemek de yararınıza olacaktır.
Taze malzemeler kullanın
Yapacağınız yemeğin lezzetini tarihi geçmiş bir baharat bile bozabilir. Sağlığı da olumsuz etkileyeceğini düşünürsek, taze sebze ve yiyeceklerle yapılan yemekler fark yaratacaktır. Semt pazarlarını ya da organik pazarları gezerek taze sebze, meyveler temin edebilirsiniz. Paketli ürün kullanacaksanız, son tüketim tarihlerini mutlaka kontrol etmelisiniz.
Yemeğinize zaman ayırın!
Bir yemeğe verilen emek, ekstra çaba, o yemeğin lezzetini hat safhaya çıkarabilir; lezzetini artırabilir. Bu düşünce pratik yemek tariflerinin lezzetsiz olduğu anlamına gelmez. Fakat uğraşılan çeşitli malzemelerle renklendirilen tarifler her zaman daha dikkat çekici nitelikte oluyor. Bununla birlikte zamanınız varsa yemeği kısık ateşte ağır ağır pişirin.
Sadece yemek pişirirken değil her işte sevgi önemlidir. Çünkü siz her ne kadar farkında olmasanız da gönülsüz yaptığınız işler size güzellik olarak geri dönmez, dönemez. Sevilmeyen misafire yapılan kek kabarmaz, istemeyerek yapılan börek lezzetli olmaz. Yapacağınız yemek her ne olursa olsun sevgiyle, isteyerek, özenerek yaptığınızda dünyanın en lezzetli yemeği olma şansı yakalayabilir.
Sosyal Medya Fenomeni CZN BURAK kim?
Kendine has sunumları ve ağırladığı birbirinden ünlü konuklarıyla Hatay Medeniyetler Sofrası’nın sahibi Burak Özdemir, nam-ı diğer “CZN Burak” sosyal medyanın yeni yıldızlarından biri haline geldi.
Czn farkıyla Emoji Tepsi Kebabı sizlerle????????????????❤️❤️. BU YEMEĞİ SEVEN ARKADAŞINI YORUMDA ETİKETLEE????????????????????????. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #video #instavideo #instagram #video #food #instafood #tasty
Genç yaşta babasının yanında işe başlayan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası’nı restoran zincirine dönüştürerek dünyaca ünlü hale getirdi.
CZN Burak bu konuda şunları söylüyor:
Czn farkıyla @hataymedeniyetlersofrasi Künefe sizlerle????????????????????????. Künefeyi seven arkadaşını yorumda etiketlee????????❤️❤️. #hatay #hataysofrasi #hataymedeniyetlersofrasi #antakya #turkey #türkiye #istanbul #dubai #saudi #kuwait #bahrain #lebanon #qatar #doha #czn #cznburak #kebap #künefe #sweat #instagram #instaboy #instacool #instavideo #instafood
“Her zaman İçin doğallığımı ve mesleğimi ön plana çıkarttım çocuk yaştan bu yana öğrendiğim bütün bilgimi daha çok çalışarak geliştirdim ve insanlara hep farklı, güzel lezzetleri sunup Türk Mutfağının eşsiz tatlarını dünyanın dört bir tarafına tanıttığım için fenomen oldum.
Öncelikle mesleğimi çok seviyorum. En önemli etkenlerden bir tanesi yenilikçi olmaktır. Misafirlerimiz ve takipçilerimiz için çok çalışıp yeni tanıtımlar ve sevebilecekleri yemekleri hazırlıyorum. Sürekli işimin başında duruyorum çünkü misafirlerimizi ailem gibi görüp onları mekanımda ağırlamak beni çok mutlu ediyor. Misafirlerimiz sosyal medyada ne kadar lezzetli yemekleri ve sevecen CZN Burak’ı görüyorsa gelip tanıştıkları zamanda aynısını görüyor ve bu başarıyı daha da üste taşıyor.”
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