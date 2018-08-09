Sosyal medyanın fenomen şefi CZN Burak'tan yemek tüyoları

Ünlü şef “CZN BURAK” anlatıyor:

Tarifi dikkatlice okuyun



Düşündüğünüz yemeği ilk defa yapacaksanız yemek tarifini mümkünse iki kere tüm aşamalarını anladığınızdan emin olarak okuyun. Yemeğiniz tavada pişmekteyken bir adımı atladığını fark etmek veya acele ederken diğer içeriği unutmak pek hoş olmayacaktır. Tarife göre gerekli malzemelerinizin olup olmadığını belirlemek de yararınıza olacaktır.

Taze malzemeler kullanın



Yapacağınız yemeğin lezzetini tarihi geçmiş bir baharat bile bozabilir. Sağlığı da olumsuz etkileyeceğini düşünürsek, taze sebze ve yiyeceklerle yapılan yemekler fark yaratacaktır. Semt pazarlarını ya da organik pazarları gezerek taze sebze, meyveler temin edebilirsiniz. Paketli ürün kullanacaksanız, son tüketim tarihlerini mutlaka kontrol etmelisiniz.

Yemeğinize zaman ayırın!

Bir yemeğe verilen emek, ekstra çaba, o yemeğin lezzetini hat safhaya çıkarabilir; lezzetini artırabilir. Bu düşünce pratik yemek tariflerinin lezzetsiz olduğu anlamına gelmez. Fakat uğraşılan çeşitli malzemelerle renklendirilen tarifler her zaman daha dikkat çekici nitelikte oluyor. Bununla birlikte zamanınız varsa yemeği kısık ateşte ağır ağır pişirin.