Sosyal medyanın fenomen şefi CZN Burak'tan yemek tüyoları

Bir yemeğe verilen emek, ekstra çaba, o yemeğin lezzetini hat safhaya çıkarabilir; lezzetini artırabilir. Bu düşünce pratik yemek tariflerinin lezzetsiz olduğu anlamına gelmez. Fakat uğraşılan çeşitli malzemelerle renklendirilen tarifler her zaman daha dikkat çekici nitelikte oluyor. Bununla birlikte zamanınız varsa yemeği kısık ateşte ağır ağır pişirin.

Yemeğinize sevginizi katın

Sadece yemek pişirirken değil her işte sevgi önemlidir. Çünkü siz her ne kadar farkında olmasanız da gönülsüz yaptığınız işler size güzellik olarak geri dönmez, dönemez. Sevilmeyen misafire yapılan kek kabarmaz, istemeyerek yapılan börek lezzetli olmaz. Yapacağınız yemek her ne olursa olsun sevgiyle, isteyerek, özenerek yaptığınızda dünyanın en lezzetli yemeği olma şansı yakalayabilir.

Sosyal Medya Fenomeni CZN BURAK kim?

Kendine has sunumları ve ağırladığı birbirinden ünlü konuklarıyla Hatay Medeniyetler Sofrası’nın sahibi Burak Özdemir, nam-ı diğer “CZN Burak” sosyal medyanın yeni yıldızlarından biri haline geldi.

Genç yaşta babasının yanında işe başlayan Burak Özdemir, Hatay Medeniyetler Sofrası’nı restoran zincirine dönüştürerek dünyaca ünlü hale getirdi.

PEKİ NEDEN BU KADAR SEVİLEN BİR FENOMEN HALİNE GELDİ?

CZN Burak bu konuda şunları söylüyor:

“Her zaman İçin doğallığımı ve mesleğimi ön plana çıkarttım çocuk yaştan bu yana öğrendiğim bütün bilgimi daha çok çalışarak geliştirdim ve insanlara hep farklı, güzel lezzetleri sunup Türk Mutfağının eşsiz tatlarını dünyanın dört bir tarafına tanıttığım için fenomen oldum.

Öncelikle mesleğimi çok seviyorum. En önemli etkenlerden bir tanesi yenilikçi olmaktır. Misafirlerimiz ve takipçilerimiz için çok çalışıp yeni tanıtımlar ve sevebilecekleri yemekleri hazırlıyorum. Sürekli işimin başında duruyorum çünkü misafirlerimizi ailem gibi görüp onları mekanımda ağırlamak beni çok mutlu ediyor. Misafirlerimiz sosyal medyada ne kadar lezzetli yemekleri ve sevecen CZN Burak’ı görüyorsa gelip tanıştıkları zamanda aynısını görüyor ve bu başarıyı daha da üste taşıyor.”