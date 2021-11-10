Sosyal medyanın gerçek olmadığını gösterdi! Kusursuz güzellik kalıplarına en doğal haliyle meydan okudu

Sosyal medya fenomeni Bree Lenehan, hesabını “gerçek hayat, kendini sevme ve beden olumlama” gibi konuları desteklemek için kullanıyor ve sosyal medyada görünenin her zaman gerçek olmadığını kanıtlamak için kendi vücudundan örnekler veriyor.

Dakikalar içinde vücut hatlarının değiştirilebileceğini söyleyen Lenehan, sosyal medyanın gün geçtikçe doğallıktan uzaklaştığından dert yandı. Özellikle çok sayıda takipçisi bulunan kişilerin tamamen kusursuz bir güzellik yarattıklarını belirten Lenehan, oluşan algıyı kırmak için kendi hesabından beden olumlaması paylaşımlarını arttırdı.

“ONUNLA İLGİLİ HER ŞEYİ BENİMSEDİM”

Avustralyalı sosyal medya yıldızı, ‘Gerçek Ben’ serisinin bir parçası olarak dürüst ve düzenlenmemiş enstantaneleri Instagram hesabından paylaştı. Takipçilerine ‘gerçek’ vücudunun nasıl göründüğünü gösterirken spor kıyafetleri içinde poz verdiğini ve rahatladığını gösteren yan yana fotoğraflar paylaştı.

Eskiden kendisini ve vücudunu beğenmediğini söyleyen Lenehan, şimdi onunla ilgili her şeyi benimsediğini ifade ediyor. Eskiden aynaya bakıp kendisini sert bir şekilde eleştirdiğini anlatan Lenehan, “Artık gerçek, şekilsiz, inişli çıkışlı, çukurlu bacaklarımı ve düz olmayan karnımı seviyorum. Vücudumun bu şekilde daha güzel olduğuna inanıyorum” dedi.

“NORMALLİĞİ SERGİLEMEYİ TERCİH EDERİM”

Doğru ışık, açı ve poz sayesinde aslında mükemmel fotoğraflar yakalanabileceğini ifade eden Lenehan, kendisinin doğal halini ise en güzel bulduğu yanı olarak gösteriyor. Takipçilerine beden olumlaması ve kendini sevme konusunda yaşadıklarından yola çıkarak Lenehan, “Vücudumun tüm vücut tiplerini ve şekillerini temsil etmediğinin çok farkındayım, ancak mükemmelliği tasvir etmektense normalliğimi sergilemeyi tercih ederim. Normalliğimi göstererek sizi cesaretlendireceğini umuyorum. Kendi bedenini kucakla, bu sana nasıl görünürse görünsün!” dedi.

Güzelliğin belirli kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini savunan Lenehan, “Güzellik gerçekten bakanın gözündedir, bu yüzden kendi güzellik standartlarınızı yaratın! Kimseye onların 'mükemmellik' fikirlerini borçlu değilsiniz ve internette yabancılar için birlikteymişsiniz gibi davranmak zorunda değilsiniz. Bunu kendin için yap” ifadelerini kullandı.



