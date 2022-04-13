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Sosyal medyanın gerçekliğini sorgulattı! “Her zaman mükemmel görünmüyorum”

13.04.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Sofia Jamora, beden pozitifliğini savunduğu paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Binlerce takipçiye ulaşan Jamora, her zaman mükemmel görünmediğini göstermek için TikTok’tan bir paylaşım yaptı. Jamora, doğal halini ifşa ederek gerçekte nasıl göründüğünü gösterdi.

Sosyal medyanın gerçekliğini sorgulattı! “Her zaman mükemmel görünmüyorum”

24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sofia Jamora, takipçilerine bedenlerini sevmeleri ve kendileriyle gurur duymaları için beden pozitifliğini savunan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kaliforniya’da yaşayan fenomen TikTok hesabından en doğal halini paylaşarak takipçilerinden övgü dolu yorumlar toplamayı başardı.

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“KENDİNİZİ SEVİN”

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Sosyal medya kullanıcılarının her zaman mükemmel görünen pozlara rastladığını ve bu durumun özgüvenlerini alt üst ettiğini dile getiren Jamora, “Kendinizi sevin. Kim olduğunuza ya da nasıl göründüğünüze odaklanmayın. Bu benim ve şu anda öyle görünmüyorum bile. Her zaman mükemmel olamam. Bunu şimdi, kendinizi asla başkalarıyla karşılaştırmamanın son derece önemli olduğunu hatırlatmak için paylaşıyorum.” dedi.

doğal hali

Sofia Jamora’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının desteğiyle karşılaştı. Fenomenin doğal halini paylaşmasını cesur bir hareket olarak gören kullanıcılar gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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