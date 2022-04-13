Sosyal medyanın gerçekliğini sorgulattı! “Her zaman mükemmel görünmüyorum”

24 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sofia Jamora, takipçilerine bedenlerini sevmeleri ve kendileriyle gurur duymaları için beden pozitifliğini savunan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kaliforniya’da yaşayan fenomen TikTok hesabından en doğal halini paylaşarak takipçilerinden övgü dolu yorumlar toplamayı başardı.

“KENDİNİZİ SEVİN”

Sosyal medya kullanıcılarının her zaman mükemmel görünen pozlara rastladığını ve bu durumun özgüvenlerini alt üst ettiğini dile getiren Jamora, “Kendinizi sevin. Kim olduğunuza ya da nasıl göründüğünüze odaklanmayın. Bu benim ve şu anda öyle görünmüyorum bile. Her zaman mükemmel olamam. Bunu şimdi, kendinizi asla başkalarıyla karşılaştırmamanın son derece önemli olduğunu hatırlatmak için paylaşıyorum.” dedi.

Sofia Jamora’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının desteğiyle karşılaştı. Fenomenin doğal halini paylaşmasını cesur bir hareket olarak gören kullanıcılar gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.



